Также GPU на RDNA5 могут появится в будущих консолях от Sony

Некоторое время в сети витали слухи касательно того, что производство GPU Radeon следующего поколения на базе архитектуры RDNA 5 будет перенесено на 2- или 4-нм мощности Samsung. Авторитетный инсайдер Kepler_L2 назвал подобные байки мягко говоря, пустословием, указав на уже осуществляемую наладку выпуска чипов на техпроцессе TSMC N3P.

Kepler_L2 фигурирует во множестве ранних обсуждений выхода тех или иных продуктов. В частности, он участвовал в дискуссиях о PlayStation 5 Pro. Что до RNDA5, то в качестве даты выхода новинок Kepler_L2 назвал середину 2027 года.

Сама AMD крайне неохотно распространяется о новых Radeon. В публичном информационном поле пока не существует данных об их анонсе или даже подтвержденного брендинга. Дорожная карта в общем смысле содержит упоминание выпуска GPU с упором ИИ и RT, но название RDNA5 и какие-либо даты не указываются.

Самым очевидным намеком на подготовку к разработке RDNA5 является проект Amethyst. AMD и Sony в перспективе планируют спроектировать ядра Radiance, которые будут поддерживать трассировку лучей, трассировку пути, нейронные массивы и сжатие данных.

Существует мнение, что AMD не спешит с анонсом, так как не желает преждевременно раздувать хайп. Также упоминается намерение компании выпустить RDNA5 в 2026 году, но из-за дефицита на рынке DRAM данное решение пришлось отложить.