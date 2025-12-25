Аттракцион невиданной щедрости от Amazon

Участник сообщества Reddit сорвал куш, приобретя на Amazon пару твердотельных накопителей Samsung 9100 PRO. Вместо заказанных им товаров продавец выслал ему две коробки с абсолютно новыми SSD.

На опубликованных фотографиях можно заметить многочисленные экземпляры Samsung 9100 PRO на 2 ТБ. По подсчетам, суммарная стоимость всех SSD достигает внушительных $6 000.

Служба поддержки Amazon разрешила покупателю оставить себе все накопители. Он поразмышлял о том, продать ли ему часть из них или же соорудить NAS полностью на базе SSD.

Учитывая тот факт, что один Samsung 9100 PRO на 2 ТБ стоит не более $300, пара коробок новых ликвидных накопителей может прилично улучшить финансовое положение Reddit'ера.

Данный случай не первый, касающийся ошибок при отправке SSD от Samsung магазином Amazon. В июне этого года другой покупатель заказал один Samsung 990 EVO Plus на 2 ТБ, а получил коробку сразу с девятью накопителями. Также ранее вместо одного Samsung 870 EVO на 500 ГБ Amazon прислал десять аналогичных SSD.