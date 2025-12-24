Некогда мощнейшая линейка GPU утратила актуальность

Операционная система GNU/Linux считается последним пристанищем устаревшего оборудования. К сожалению, данная догма перестает быть правдивой, по крайней мере, в отношении наиболее современных дистрибутивов открытой ОС.

Так, разработчики одной из самых популярных сборок под наименованием Arch Linux решили, что графические ускорители GeForce на базе архитектуры Pascal в конце 2025 года безнадежно устарели и им нет места в актуальных ПК. С этим можно поспорить, так как в недавних тестах флагманская GeForce GTX 1080 Ti выдала приличные 37 FPS в Mafia: The Old Country на высоких настройках графики.

Отныне свежайшие билды Arch Linux по умолчанию будут включать в себя драйвер NVIDIA версии 590, который не поддерживает Pascal и более древние GPU. Ситуация может быть более масштабной, учитывая тот факт, что, по данным DistroWatch.com, самый распространенный дистрибутив Linux CachyOS основан на Arch Linux.

Ранее последней из неподдерживаемых линеек видеокарт была GeForce GTX 900. Несмотря на отмену GeForce GTX 1000, существуют способы вернуть поддержку Pascal. Для этого следует удалить определенные пакеты с префиксом nvidia, в которые с версии 590 был перенесен драйвер, и установить драйвер nvidia-580xx-dkms из репозитория AUR.

Забавно, что отказ от GeForce GTX 1000 произошел на фоне обновления драйвера AMDGPU для включения по умолчанию поддержки GCN 1.0/1.1, дающей прирост производительности в играх до 83%.