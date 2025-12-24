У NVIDIA подобное сложно представить

Недавняя активация AMDGPU в качестве драйвера по умолчанию для GCN 1.0/1.1 многим показалась недостаточно ностальгической. Возможно, их взбодрит весть об освежении гораздо более древних графических ускорителей серии Radeon R300 (Radeon 9000), выпуск которых стартовал в середине 2002 года.

Контрибьютор сообщества Open Source Pavel Ondračka опубликовал изменения в драйвере Gallium3D для Radeon R300 в Mesa, внедрив поддержку технологии Pop-free clipping. Она позволяет гарантировать, что отсеченные примитивы остаются действительными и видимыми при пересечении границы области отсечения, а не просто отбрасываются.

Устранение данной проблемы также исправляет ряд ошибок, возникающих при выполнении набора тестов dEQP OpenGL ES 2 на R300–R500 (Radeon X1000). Pop-free clipping удалось реализовать благодаря модификациям в коде драйвера видеокарт Radeon R600 (Radeon HD 2000), который основан на более новом коде драйвера RadeonSI, используемого графическими процессорами на базе GCN (Radeon HD 7000) и более новыми GPU.

В общем, несмотря на солидный возраст видеоадаптеров Radeon 9000, их драйвер до сих пор может получать обновления за счет открытости и интеграции в дерево драйверов Mesa. Текущий апдейт будет включен в Mesa 26.0, релиз которой состоится в первом квартале 2026 года.