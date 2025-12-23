Очередные предновогодние рекомендации по выбору смартфона от Apple

Известный блогер Wylsacom назвал модели iPhone, к которым можно присмотреться в следующем году. Смартфоны без разъема Type-C были названы анахронизмами и не рассматривались в принципе, что логично, учитывая массовый переход индустрии на единый стандарт.

Несколько в стороне от всех оказался своеобразный iPhone SE 3 — единственный актуальный iPhone с физической кнопкой Touch ID. Его можно брать тем, кто привык к устаревшему форм-фактору.

Абсолютным минимумом среди стандартных iPhone в 2026 году был назван iPhone 16e. Он наиболее доступен с финансовой точки зрения, но имеет урезанные функции, с чем готовы мириться далеко не все.

Чуть более дорогой iPhone 15 как будто должен был стать золотой серединой, если при выборе ставить во главу угла "соотношение цена / характеристики / внешний вид". Однако Wylsacom справедливо указал на моральное устаревание iPhone 15 по части железа и на диагональный блок камер, выдающий древность девайса.

iPhone 16, к сожалению, также был проигнорирован блогером. Причиной стал новомодный iPhone 17, заметно обходящий предыдущие две модели по функционалу. Экран 120 Гц и 256 ГБ памяти в начальной конфигурации делают новинку единственным стоящим внимания базовым iPhone в 2026 году, до выхода iPhone 18.

Что касается iPhone 15 Pro и 16 Pro, то они переоценены рынком. Если бы первый стоил 70 000 рублей, то это было бы отличным предложением. Но за 100 000 рублей уже лучше взять iPhone 17 Pro. Впрочем, у iPhone 16 Pro в оттенке Desert Titanium все же есть свой шарм, связанный с использованием более премиального титана, а не алюминия.

iPhone 17 Pro и Pro Max, очевидно, были рекомендованы как самые топовые iPhone. Но большее обожание у блогера вызвал iPhone Air. Wylsacom рекомендовал попробовать его даже тем, кто скептически отнесся к новинке от Apple. Несмотря на тонкость, аккумулятор iPhone Air имеет вполне адекватную емкость и позволяет пользоваться смартфоном в течение дня.

