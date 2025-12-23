Пользователи могут доустановить ее самостоятельно

На фоне взлетевшей в цене RAM, системные интеграторы начали предлагать компьютеры, не оснащенные оперативной памятью. Так, компания Paradox Customs из Аризоны внедрила соответствующую возможность исключить ОЗУ из готового ПК по желанию клиента.

Компания внесла соответствующие изменения в свой конфигуратор ПК, и теперь пользователи могут сформировать нужную сборку без необходимости в обязательном порядке выбрать RAM. Данный шаг позволит клиентам Paradox Customs значительно сэкономить при покупке готового компьютера, так как стремительно выросшие цены на память могут делать многие конфигурации даже бюджетного уровня неподъемными с финансовой точки зрения.

Новый подход подразумевает отказ от привычной модели ведения бизнеса, при которой сборщики могли тестировать готовые ПК на предмет совместимости. Прибыль компаний также становится менее стабильной из-за отсутствия возможности закупать ОЗУ крупными партиями по оптовым ценам.

Не менее важным является перенос ответственности со сборщиков на пользователей. Обычно готовые ПК перед продажей проходят этапы настройки и оптимизации. Теперь же невозможно гарантировать бесперебойную работу систем, так как не все пользователи могут корректно установить RAM. Кроме того, возможно снижение производительности при монтаже единственного модуля памяти, работающего в одноканальном режиме.