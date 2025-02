Наименее дорогая GeForce с поддержкой трассировки лучей достойно справилась даже с самыми последними проектами

Год назад NVIDIA выпустила GeForce RTX 3050 6 GB, решив поддержать геймеров с ограниченным бюджетом. Многие тогда посчитали её слабой из-за 96-битной шины, всего 6 GB VRAM, и еще более скромной производительности GPU, относительно GeForce RTX 3050, которая и так считается начальным уровнем.

Однако, мощь GPU GA107 на архитектуре Ampere перевесила мнение скептиков, неплохо показав себя в играх 2024-го и 2025-го годов, в сочетании с далеко не самым быстрым процессором Ryzen 5 8400F и базовой для него DDR5-6000.

К примеру, в Indiana Jones and the Great Circle на низких настройках GeForce RTX 3050 6 GB выжимает в среднем приличные 47 FPS с падением 1% и 0,1% до приемлемых для одиночной игры 28 и 20 FPS. В Kingdom Come: Deliverance II частота кадров установилась в районе 48 FPS, но настройки удалось поднять до средних, а 1% и 0,1% были равны 39 и 11 FPS.

GeForce RTX 3050 6 GB получилась настолько мощной для своей цены, что легко потянула S.T.A.L.K.E.R 2, который пошел с 37/27/17 FPS на низком пресете. Прочие, более легкие игры, такие, как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 показывали 60+ FPS.

Что касается массовых онлайн-шутеров, то в них картинка была еще более плавной. В COD: Warzone видеокарта показала 95 FPS, а в Counter-Strike 2 — внушительные 250 FPS. В обоих случаях применялись киберспортивные настройки графики.

Уровень энергопотребления GeForce RTX 3050 6 GB практически все время теста держался ниже отметки в 70 Вт, а объема VRAM хватило для всех игр. В итоге, самая доступная GeForce RTX от NVIDIA продемонстрировала минимально достаточную производительность на начало 2025 года, одновременно обладая умеренными требованиями к БП и организации воздушных потоков в корпусе.