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OpenAI утверждает, что The New York Times «взломала» ChatGPT, чтобы подать против него иск
Снова и снова технологические гиганты заявляют, что обучение ИИ — это добросовестное использование авторских прав.

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OpenAI утверждает, что The New York Times «взломала» ChatGPT, чтобы получить вводящие в заблуждение доказательства в поддержку своей версии.

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Прошло около двух месяцев с тех пор, как The New York Times подала иск против OpenAI, создателя ChatGPT, и его сторонника, Microsoft. В иске утверждается, что OpenAI и Microsoft «скопировали» статьи, отчеты и другой опубликованный контент из The New York Times для обучения моделям большого языка (LLM), которые используются в чат-боте ChatGPT.

В ходе недавнего судебного разбирательства OpenAI пытается исключить некоторые части иска. OpenAI, впервые сообщившая об этом Reuters, утверждает, что The New York Times «взломала» ChatGPT. Однако OpenAI не предоставила информацию о конкретном физическом или юридическом лице, ответственном за предполагаемый взлом ChatGPT.

Кроме того, OpenAI добавила, что The New York Times обманула ChatGPT, отправив «обманчивые подсказки, которые явно нарушают условия использования OpenAI».

 «Обвинения, содержащиеся в жалобе Times, не соответствуют знаменитым строгим журналистским стандартам», — заявили в OpenAI. «Правда, которая станет известна в ходе этого дела, заключается в том, что Times заплатила кому-то за взлом продуктов OpenAI».

Газета New York Times поспешила ответить: ее адвокат Ян Кросби заявил: «То, что OpenAI ошибочно называет «хакерством», — это просто использование продуктов OpenAI для поиска доказательств того, что они украли и воспроизвели работу The Times, защищенную авторским правом». 

Для тех, кто не посвящен, иск против OpenAI не ограничивается только The Times, но и тем, что OpenAI «занималась широкомасштабным копированием» многих медиа-организаций, а контенту NYT уделялось «особое внимание».

Крупные технологические компании в секторе искусственного интеллекта неоднократно подчеркивали, что системы ИИ справедливо используют материалы, защищенные авторским правом, и что этот иск способствует потенциальному росту многотриллионной отрасли. Важно подчеркнуть, что в настоящее время законодатели не предоставили разъяснений относительно того, квалифицируется ли обучение ИИ как добросовестное использование материалов, защищенных авторским правом, или нет.

#microsoft #chatgpt #openai #the new york times #llm
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