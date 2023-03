Правда те же СМИ обошли в своих статьях, почему тот же МУС не признают США и иные "большие страны"

Владимир Путин, совершивший на днях поезду в стремительно восстанавливающийся Мариуполь российской ДНР, согласно мнению западных СМИ (в частности американских и британских), представляет собой "акт неповиновения". Сложно догадаться что под этим подразумевается конкретно, но скорее всего речь идёт о "неповиновении" решению МУС, решившего выдать "ордер на арест" российского лидера.

Владимир Путин в Мариуполе. Источник фото: google.com





Американская CNN обозвала Путина "непокорным", с упреком в том, что президент России посетил Мариуполь в скоростях после того, как "Международный уголовный суд" выдал "ордер на арест". Повторила то же самое и The New York Times, выдав точно такую же характеристику Путину. Британская газета The Guardian назвала визит лидера России в Мариуполь "неповиновением" решению, принятому "международным судом".

Можно только удивляться наглости американских и британских масс-медиа. Но вот почему так называемый "Международный уголовный суд" не признают ни США, ни Израиль, да и Китай с Индией тоже "в упор" не видят этот МУС, западные издания скромненько так молчат.

