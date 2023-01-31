Как поясняет автор идеи министр Ирина Верещук, это необходимо для "европейской интеграции"

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Как думаете, нормально было бы если б выпускникам российских школ пришлось сдавать экзамены по литовскому или японскому языку. А причиной, побудившей сделать искомые языки для обязательно изучения в школах - назвали бы так называемые интеграционные процессы с соседями. И ещё раз повторю: не добровольные, а обязательные выпускные экзамены. Думаю автора таких законодательных инициатив "благодарные" родители, дети да учителя сожгли б на праведном костре возмущения и гнева. Но что показалось бы бурной нездоровой фантазией в России, на Украине всерьез озвучивается министрами. Среди таких инициаторов особо можно отметить министра реинтеграции - Ирину Верещук.

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Ирина Верещук. Источник фото: google.com





Причем до вынесения этого вопроса в публичную плоскость, вопрос по включению польского языка в список предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание (аналог российского ЕГЭ), обсуждался между представителями украинского министерства образования. А цель новых веяний - способствовать интеграционным процессам Украины в европейскую общность. И изучение соседских языков - это лишь первый шаг. Для чего еще необходимо в срочном порядке изменить законодательство.

Все это очень "классно", почему тогда не начать изучать языки словацкий, венгерский или румынский, они же то же соседи Украины.

Как по мне, на Украине начали прорабатывать тихий вопрос аншлюса (гуглим австрийский аншлюс Германией). Так сказать "интеграционный вариант" присоединения к Польше.

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И да, "польский штирлиц" в лице Ирины Верещук никогда не был так близок к провалу. Возможно СБУ стоит там поискать в квартире искомой гражданки польский паспорт, удостоверение члена польской же партии "Право и Справедливость" и большой крест ордена Возрождения Польши...