Передовые боеприпасы предназначены для воздушной борьбы и уничтожения активных наземных РЛС

В рамках демонстрации лётных качеств, пилот российского многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 показал авиационное вооружение боевой машины. Соответствующие кадры с международного авиационного форума Dubai Airshow 2025 выложили в Сеть российские журналисты. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, что «Пятьдесят Седьмой» несёт макеты противорадиолокационных ракет Х-58УШК. Дополнительно истребитель продемонстрировал наличие средства воздушной самообороны – макетов ракет класса «воздух-воздух» РВВ-МД.

Источник изображения: РИА Новости

Известно также, что гости выставки могут самолично посмотреть, что находится в одноместной кабине отечественного истребителя.Дополнительно отметим, что это первое присутствие в рамках дубайского форума Су-57в экспортном исполнении.

Скриншот с демонстрационного полёта с макетами управляемых ракет. Источник изображения: vk.com

Сам же самолёт за пять лет серийного выпуска уже прошел серьёзную модернизацию, в ходе которой получил так называемый двигатель второго этапа, отличающийся повышенной мощностью и надёжностью. Дополнительно в силовую установку интегрировали плоские сопла, которые меньше заметны в инфракрасном диапазоне.