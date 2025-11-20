Выброс, который догонит комету и может повлиять на неё, произойдет послезавтра

Предварительные расчеты, проведенные научными специалистами Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований академии наук РФ, показали, что «соударение»случится в ближайшую пятницу – 21 ноября. Скорее всего столкновение случится ближе к финальной части пятничного дня – в 15:00 по Москве. Сотрудники подчеркнули, чтобы достигнуть 3I/ATLAS солнечной плазме в виде облака, понадобится примерно 96 часов, так как от поверхности Солнца до поверхности межзвёздного объекта расстояние эквивалентно примерно 230 млн. км. Дополнительно подчеркнем, что это не первая встреча между «Атлас» и солнечной плазмой. Более ранний удар случился в минувшем октябре.

Источник изображения: Naked Scientists

Отметили отечественные ученые и то, что 3I/ATLAS после октябрьского «соударения» с плазменным облаком Солнца больше не контактировал ни с каким иным воздействием. В финальном комментарии по поводу происходящего с кометой было сказано, что октябрьская встреча прошла незамеченной со стороны земных телескопов. Но вот в пятницу возможно получится зафиксировать на приборы как само столкновение, так и провести оценочные мероприятия.