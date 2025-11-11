Такой подход российских властей поможет избежать новых санкционных угроз со стороны Запада

Между РФ и КНДР появится новый мост, строительство которого ведется через русло реки Туманной, протекающей с российской стороны по территории Приморского края. Река представляет собой природную границу между государствами – КНДР и Россией. По планам строительства, общая протяженность автомобильного моста составит около 5 километров. На ноябрь текущего года известно о готовности моста с российской стороны в 110 метров. Одновременно отечественные и северокорейские строители уже установили несущие опоры.

Источник изображения: АиФ

Прокомментировал данное событие и эксперт по КНДР Фредерик Шпор. Аналитик сказал, что как только новый автомобильный мост с КНДР начнет функционировать, у России появится возможность уменьшить риск попадания национальных торговых кораблей в водоворот свежих санкционных списков западных стран.

Русло реки Туманной. Источник изображения: Гугл карты

Рассказал о проекте и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, обозначив мостовой автомобильный переход как самый важный гражданский объект двустороннего сотрудничества за многие годы между Москвой и Пхеньяном.