Стармер и Макрон решили "поддержать" Джо Байдена: но дедушка Джо уже старый и ему буквально всё равно, так как через два месяца у него политическая пенсия. А вот британскому премьеру и французскому президенту не позавидуешь.

Официальные Париж и Лондон дали разрешение украинской армии на использование дальнобойных авиационных ракет собственного производства для ударов в глубину российских земель. Соответствующая публикация появилась из-под пера репортёров издания Le Figaro.

Корреспонденты французской газеты сообщили, что военные чиновники Франции и Великобритании поменяли свое решение касаемо запрета на нанесение ударов собственными ракетами, стоящими на вооружении ВВС Украины, по российским целям на территории РФ. Теперь наносить такие удары можно. Иностранное одобрение касается воздушных боеприпасов класса «воздух — поверхность» SCALP/Storm Shadow.

SCALP. Источник изображения: missilery.info

Точно такая же информация появилась и у журналистов The Telegraph, утверждающих, что действующий британский премьер Кир Стармер и французский глава Эммануэль Макрон всё это время пытались разубедить 82-летнего Байдена изменить свое решение и разрешить ВСУ атаковать западными ракетами исконные земли России. И по данным сотрудников американской The New York Times, Байден решил изменить своё первоначальное решение и одобрить Киеву удары ракетами США, запускаемыми с платформ M142 HIMARS и M270 MLRS, способными бить по глубинным землям РФ. Предполагается, что ракетами класса «земля — земля» будут атакована российская группировка, действующая в Курской области против ВСУ.

Тем временем комментариев от Белого дома по-прежнему нет.

Боевой радиус Шторм Шэдоу

Ранее российский президент Владимир Путин прямо сказал, что использование западных ракет по территории РФ, есть самое непосредственное участие стран североатлантического альянса на стороне Украины в конфликте против ВС РФ.

Высказались по поводу происходящего и иностранные оружейные эксперты, считающие, что использование ATACMS, Storm Shadow и SCALP абсолютно не поменяет ситуацию на земле. Так как именно в недавнем прошлом украинская армия использовала такие управляемые дальнобойные боеприпасы для атак по российским позициям, расположенным в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Данные удары не изменили темп продвижения ВС России. Последняя до сих пор продолжает успешно наступать. И точно такая же картина будет наблюдаться и в боях на территории Курской области.