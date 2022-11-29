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Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти

Уже не первый год наблюдается тенденция выбора пользователями небольших mATX и ITX корпусов с вертикальным продувом. И, пожалуй, стоит озаботиться выбором соответствующего блока питания.
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Введение:

У всех разные предпочтения по внешнему виду, размеру драгоценного компьютера. Можно бесконечно спорить по этому поводу, но никто не будет прав. Лучшее - это то, что нравится именно Вам без вариантов. Даже если выглядит максимально кринжово. На данный момент, несмотря на увеличение габаритов видеокарт, наблюдается тенденция по росту продаж более миниатюрных корпусов с различной реализацией продува. Но выбор блока питания в данном случае склоняет Вас в сторону SFX\SFX-L, так как несмотря на поддержку некоторыми небольшими корпусами ATX, возможность установки длинной видеокарты будет ограничена.

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Комплект и технические характеристики:

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Стандартно блоки питания FD встречают нас комплектом на все случаи жизни. Переходная планка с SFX\ATX обязательно нам пригодится.

Однако сразу стоит предупредить: кабель питания материнской платы коротковат и в обычном корпусе просто не дотянется до коннектора. Запасайтесь 24pin удлинителем. Отдельного упоминания заслуживают кабеля питания - они очень мягкие и позволят аккуратно всё уложить даже в самом тесном корпусе. Плашка UltraFlex оправдывает себя полностью. На моей памяти никто таким похвастаться не может. Кастомы не в счет, они заказываются отдельно и совершенно за другие деньги. 

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Кратко пробежимся по характеристикам, а точнее по тому, что заявляет сам производитель. Fractal Design использует Seasonic в качестве OEM-производителя, что сразу отсекает все вопросы по качеству. Перед нами старый добрый Seasonic Focus SGX 650W в другом корпусе и с чуть более доработанной базой. Тем более компания не была замечена на изменении платформы или компонентов в рамках одной модели как это делали Chieftec или Deepcool.

Общая компоновка, пайка и качество сборки на традиционно высоком уровне.

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Все конденсаторы представлены японскими производителями Chemi-Con, Nichicon и FPCAP. Остальные, более детальные тесты с осциллографом, на наличие пульсаций - оставим профессионалам. По всем имеющимся тестам - всё отлично для данной ценовой категории и в общем для блока на основе платформы Seasonic. 

Плюсы и минусы:

Стоит отметить, что собирая компактный компьютер, вы в любом случае идете на компромиссы. Обычные блоки питания формата SFX ещё меньше и могут вместить в себя максимум 90-мм вентилятор. В случае с Fractal Design мы имеем дело с SFX-L и 120-мм вентилятором. Однако законы физики никто не отменял, вентилятор низкопрофильный (15 мм в толщину) и не сравним по воздушному потоку и давлению с обычными 25 мм моделями. 

Если мы даем нагрузку в 340W (более половины заявленной мощности) в течение длительного времени, получаем очень комфортные температуры, всё это ценой слаборазличимого шума в 30-32дб. 

Нагрузка в 400-500W (что будет соответствовать типичным 12400 + 3070) повышает этот порог до почти 40 дб, что уже слышно. Да, это не шум дешевого блока с копеечным вентилятором, но если остальная система охлаждения состоит из недешёвых компонентов, то БП будет выделяться на их фоне. Впрочем, для SFX формата это не новость. При более "кушающих" компонентах стоит смотреть как минимум  на 750-850W модели. И запас здесь сыграет ключевую роль для акустического комфорта вашей системы, ведь компактность подразумевает установку маленького системника на стол. Кроме того всем известны косяки с пиковым потреблением RTX3070-3080, которые уводят некоторые блоки питания в защиту. 

На ряду с конкурентами в лице Corsair SF - Fractal Design дает 10-летнюю гарантию и более низкую цену при почти сравнимом качестве. По моему личному мнению, данный блок питания идеально впишется в сборку с 12400-12600 (13600, 5600x-5800x) и 3060-3060Ti (радеонами до RX6700XT). 

Конкуренты:

После того, как рынок "мягко говоря" - схлопнулся, выбор в сегменте до 7-8 тыс. руб заметно сократился. Он и ранее не был насыщен, так как количество моделей ограничено и производители не часто балуют выходом новых SFX БП. У всех на слуху Corsair линейки SF - как эталон маленьких блоков питания, однако найти в продаже их очень проблематично. Посмотрим на то, что осталось...

Негусто...Модели от Chieftec давно на рынке и подойдут больше для построения бюджетной система. Учитывайте вой 80-мм вентилятора не лучшего качества и довольно средненькую схемотехнику блока. Брать можно при ограниченном бюджете. Silverstone - очень неплохие блоки, но 450W ограничивают дальнейший апгрейд системы и текущие карты. Cooler Master - также можно рассмотреть к покупке, но EU модели обычно идут с входным на 200-230V, что для отечественных сетей не очень хорошо. Наш выбор - 100-230V. Seasonic на 500W стоит и вовсе дороже 650W фрактала с такой же схемотехникой. Выбор очевиден.

Итоги:

Почему я делаю мини-обзоры на вещи, которые уже достаточно давно в продаже? Именно этого сейчас и не хватает. Конечно, можно сразу читать свежеиспеченный обзор на какую-либо из комплектующих и принять решение о покупке. Но все косяки, недоработки - будете испытывать на себе именно Вы. Цель рекламных обзоров - просто заставить купить и ничего более. Многих ли известных блогеров, ютуберов, которые делают обзоры спустя время? Сомневаюсь, что можно насчитать больше, чем пальцев на руках. 

Глупо гнаться за новинкой, не зная что она собой представляет и как себя покажет в долговременной перспективе. Хотите быть бетатестером - флаг в руки. 

Блок питания от фрактал показал себя достойно, изучение многочисленных отзывов также подтверждает надежность и долговечность через время. Брать стоит!


Спасибо за внимание!



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fractal design itx matx sfx mini-desktop sfx-l вертикальный продув небольшой компьютер
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