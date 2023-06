За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начну я свой рассказ с предыстории, а именно о том, как, собственно, эта плата у меня оказалась. Собственно, всё более чем банально: в далёком уже 2019 году - дело было вечером, делать было нечего, так что решил я собрать себе Аркадный автомат.

Но как вы понимаете, хотеть собрать и собрать - это не одно и то же... увы, пандемия и последующие события внесли значительные коррективы во все сферы бытия. Но не будем о грустном.

Собственно, какой смысл вообще брать столь древнюю плату, пусть и под такую задачу как эмуляция классических аркад 90х. А смысл и основной мотив выбора данной платы был в том, что у неё на борту есть TV-out, причём не через какой-то там замысловатый переходник, а тупо выход под "колокольчик". В аркадном автомате планировалось использовать CRT телевизор 20-25", так что сами понимаете вариантов пустить на него сигнал как-то не очень много, разве что поискать какой-нибудь телек посвежее, мне даже попадались CRT телики с HDMI, но это не наш метод. Ну и хотелось обойтись без всяких костылей с преобразователями, а тупо кинуть 1 провод от платы к телеку, точнее два, учитывая звук. Впрочем, этот проект пока отложен в дальний ящик. Собственно, давайте глянем уже на плату.

Собственно сама плата VIA Epia-ME6000 2002 года выпуска, это второе поколение плат стандарта mini-IXT, представленное фирмой VIA в далёком 2001 году, по сравнению с первым поколением тут был совершён достаточно большой шаг вперёд - перешли на память стандарта DDR, подтянули графическую часть, дополнив аппаратным декодером MPEG-2, что добавило, так сказать, мультимедийную сферу применения данным платам. На самом деле вариантов данных плат была масса, все разновидности и не перечислишь, учитывая, что с недавних пор на сайте VIA пропали все упоминания о них. Ладно хоть они там были ещё пару-тройку лет назад, и я успел выкачать все файлы для своей платы.

Ну так перейдём к данной плате, что мы тут имеем. Как видим, снаружи у нас есть всевозможные порты на любой цвет и вкус, что не может не радовать. Сама же плата основана на чипсете VIA CLE266, который оборудован контроллером памяти DDR200/266, 128-битным 2D/3D графическим ядром с аппаратным декодированием MPEG-2 и поддержкой вывода на два дисплея, южный мост VT8235 с поддержкой до шести портов USB 2.0, интерфейс ATA-133, а также сетевая карта 10/100 Ethernet и интегрированный 5.1 AC'97.

Графическое ядро тут именуется S3 UniChrome, что, как вы догадались, является наследием фирмы S3, купленной компанией VIA в 1999 году, конкретно это очипсетенная реинкарнация S3 Savage, которой для работы можно выделить аж 64Mb из оперативной памяти.

А вот у процессора данной платы интересная судьба, именуется он VIA Eden ESP 6000 частотой 600Mhz и оснащён пассивным охлаждением, которого хватает более чем, учитывая максимальное энергопотребление в 6Вт, процессор работает на шине 133Mhz, имеет 64Kb кэш памяти 2го уровня, основан на ядре Samuel 2. Аббревиатура ESP расшифровывается как Embedded System Platform.

Родственники данного процессора 2000-2001 года VIA C3 под Socket 370 имели частоты до 800MHz и поддержку инструкций MMX и 3DNow!, что, как вы понимаете, ставит их на уровень Intel Pentium II, а учитывая размер L2 кэша, то скорее даже Celeron только с 133Mhz шиной. Почему так вышло? Да очень просто, когда Intel выпустила Pentium II под Slot1 и в дальнейшем Celeron под Socket 370 она отказалась лицензировать их и по сути запретила сторонним компаниям выпускать процессоры под свои сокеты, AMD пошла простым путём - тупо разработав свой Slot A и Socket A, а остальные компании типа Cyrix или IDT, не имевшие на это ресурсов, принялись бегать по судам. Суды в итоге встали на их сторону, однако время было упущено и Cyrix и подразделение IDT по выпуску процессоров пошли с молотка в 1999 году, большая часть была выкуплена тайваньской фирмой VIA, которая и выпустила VIA Cyrix III на ядре Joshua, а потом и VIA C3 на ядре Samuel и Samuel 2 под Socket 370, а далее продолжила развивать своё процессорное направление. Что характерно, VIA C3 основан на разработках IDT и не имеет отношения к Cyrix, как можно было подумать. Впрочем, противодействие Intel на этом не завершилось и по судам фирме VIA приходилось бегать регулярно и по Socket 478, для того чтоб выпускать для него чипсеты и процессоры, и по Socket 479... В итоге всё это так или иначе окончил кризис 2008 года, после которого фирма Intel, взяв на вооружение разработанные фирмой VIA формат mini-ITX и концепт Нетбука, влив бабла окончательно уничтожила конкуренцию на рынке х86 процессоров, обнулив VIA в той нише малогабаритных энергоэффективных ПК, которую VIA же по сути и создала, попутно добив остатки S3 на рынке графики.

Последними массовыми продуктами на ПК рынке у VIA были процессоры на архитектуре Nano, выпущенные в 2008 году и доросшие аж до 4х ядер в виде Nano QuadCore 2011 года.

И видеокарта S3 Chrome 540 GTX 2009 года, которая мало чем отличалась от Chrome 440 GTX 2008 года.

Причём в своей нише данные процессоры и видеокарты как минимум не уступали своим прямым конкурентам, а зачастую и превосходили их по производительности. Помимо процессоров и видеокарт VIA так же выпускала звуковые карты VIA Vinyl и сетевые платы, что по сути делало её первым полностью самодостаточным производителем на рынке ПК. Увы, против чемоданов Intel это не помогает, в данный момент на дворе 2023 год и VIA в своих продуктах использует процессоры Intel и MediaTek.

Однако процессорное x86 подразделение VIA продолжает жить в континентальном Китае в составе совместного предприятие Zhaoxin, продукция которого иногда попадает и в Россию, но в основном растворяется на просторах Китая.

Но, впрочем, что-то я увлёкся, вернёмся к нашей платке, сказать то про неё больше особо и нечего. Из полезных полезностей у неё: поддержка операционных систем Windows 98/XP, а также есть 1 слот PCI, что позволяет расширить функционал, например, установив контроллер 1394, TV-тюнер или SATA контроллер, а ещё при желании можно туда поставить видеокарту, что конечно при таком слабом процессоре мало что даст, однако, как бы возможность-то есть.

В общем поставим на плату 1Gb памяти DDR400, работать она правда всё равно будет как DDR266, выделим 64Mb встроенной видеокарте и сравним с моим "компьютером белого человека" из 1999 года, а именно Intel Pentium III 500Mhz, 512Mb SDRAM и видеокартой Matrox G200 8Mb.

Для начала поглядим производительность центрального процессора.

3DMark 99 Max

3DMark 2000 Pro

Quake

Quake II

Unreal

Unreal Tournament

С производительностью процессора всё печально, что неудивительно, учитывая древность архитектуры, на которой он основан, хоть он и был выпущен в 2002 году, но корни его лежат в году 1998. Но для той сферы применения, на которую он был рассчитан, его было более чем достаточно, учитывая мизерное энергопотребление на фоне того же Pentium III, всякие там тонкие клиенты, терминалы самообслуживания и информационные дисплеи работали на ура, да и для офисной машинки или ноутбука под Word он вполне подходил.

Что ж, поглядим, на что способна графическая часть.

Final Reality

3DMark 99 Max

3DMark 2000 Pro

3DMark 2001 SE

Синтетика не даёт нам внятных результатов, учитывая то, насколько большая разница в производительности процессоров данных систем.

Quake

Quake II

Quake III Arena

И в играх на движке Quake, как видим, сохраняется, я бы сказал, паритет, и даже S3 вырывается местами вперёд, исключение тут составляет Quake III Arena, где на минималках ситуация обратная, но тут видимо роль играет яростная оптимизация драйверов со стороны Matrox в те года, но при повышении уровня графики Matrox теряет своё преимущество.

Unreal

Несмотря на данные графиков, на S3 игра просто неработоспособна, тормозит всё включая меню, а в игре картинка то и дело встаёт колом, на Matrox G200 же вполне можно играть, что в принципе неудивительно, ибо Direct3D рендер Unreal разрабатывался именно для него, так как в то время других адекватных Direct3D ускорителей на рынке ещё не было.

Unreal Tournament

Тут ситуация аналогичная таковой у обычного Unreal, на Matrox G200 кое как играть можно, на S3 игра неработоспособна от слова совсем.

А вот с OpenGL рендером всё куда веселее, всё идёт более-менее плавно, меню не тормозит и в целом особой разницы в производительности не заметно, а по максимальному FPS так вообще S3 выходит вперёд, несмотря на куда более слабый процессор, работающий с ней в паре.

Как видим, производительность данной материнской платы в целом оставляет желать лучшего, однако учитывая нишу, для которой она делалась - вполне приемлемая. Были так же версии данной платы с более мощными процессорами в том числе и на новом ядре Nehemiah с поддержкой инструкций SSE и частотой 1Ghz, но они уже требовали активного охлаждения.

Что же касается самой фирмы VIA, то многие могут подумать, что вот мол бедная несчастная контора пала жертвой ужасной корпорации Intel. Поверьте, окажись она на месте Intel, она бы действовала точно так же. Это банальная конкуренция, которая всегда ведёт к одному результату - образованию монополий. И фактически на рынке x86 такая монополия установлена в лице двух фирм: AMD и Intel. И вас не должно смущать что их две, по факту это одна компания, контролируемая единым финансовым капиталом, особенно умиляют все эти рассуждения о конкуренции на фоне регулярной миграции толп инженеров из AMD в Intel и обратно. А VIA продолжает существовать, хоть и ушла с рынка x86 - занимается всякими промышленными делами в области автоматизации и роботизации. Благо тесные связи с правящими кругами Тайваня позволяют это делать. Многие заметили интересные названия процессорных ядер фирмы VIA - Joshua, Samuel, Nehemiah, а потом ещё были Ezra и Isaiah. Всё это имена библейских пророков и святых, что тут такого, скажет наш юный читатель, мало ли как там кто чего называет - и я так думал, и вообще где китайцы и где Библия, наверное, просто прикольно звучало вот и назвали. Но однажды мне на глаза попалась биография первого президента Тайваня 1950−1975 годов, господина Чан Кайши.

Личностью он был разносторонней - глава партии Гоминьдан; председатель материкового Национального правительства Китайской республики (1930-1949, с перерывами); президент островной Китайской Республики (1950—1975), маршал и генералиссимус Китайской Республики. А также вопреки антихристианским настроениям в партии Гоминьдан, желая жениться на Сун Мэйлин, тогда ещё генерал Чан Кайши согласился с условием, поставленным её матерью — принять христианство. Свадьба состоялась 1 декабря 1927, однако крещение в методистской церкви Чан Кайши принял лишь по прошествии почти трех лет — 23 октября 1930, перед этим тщательно исследовав христианское вероучение. Впоследствии он регулярно выступал с проповедями и радиообращениями на христианские темы. Собственно, отсюда и ответ, откуда появились в названиях процессорных ядер имена библейских пророков и святых. По данным МВД, на Тайване в настоящее время насчитывается почти 900000 последователей разных течений христианства, что составляет 8,3% населения острова.

Что же касается фирмы VIA, одним из её основателей была госпожа Шер Вонг в 1987 году, так же она является одним из основателей известного в прошлом производителя смартфонов HTC в 1997 году.

Причём VIA была основана в США и переведена на Тайвань только в 1992 году после демократических преобразований на острове 1987-1991 годов.

Молодая перспективная студентка, получила образование в США, сама всего добилась, скажите вы... ну что ж, не будем отрицать талант госпожи Шер Вонг, однако, реальность куда прозаичней. Госпожа Шер Вонг, дочь Вана Юнчина основателя Formosa Plastics Group — одного из крупнейших тайваньских промышленных конгломератов с интересами в нефтепереработке, нефтехимии, производстве электронных компонентов, здравоохранении и образовании.

Компания Formosa Plastics основана в 1954 году господином Ван Юнчином при финансовой поддержке Американской экономической миссии на Тайване и естественно при поддержке местного правительства во главе с господином Чан Канши во времена расцвета фашизма и военного положения на Тайване 1949-1987 годов. Данная миссия начала работу в 1954 после того как в ходе Корейской войны 1950-1953 годов войска китайских народных добровольцев (КНР) пришли на помощь народу Кореи и разгромив США и их союзников - отбросили их обратно на юг за 38-ю параллель. Тайвань таким образом стал естественным союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вплоть до 1971 года занимал место Китая в Совете безопасности ООН как одного из основателей ООН. Впрочем, потом КНР и США договорились и место пришлось освободить.

Однако с окончанием реставрации капитализма в СССР и его последующим развалом, новые реалии, в которых оказался Тайвань, потребовали демократических реформ и отказа от фашизма, а также новых лиц, капитал же, за ними стоящий, остался неизменен. Вывоз капитала из Японии, достигшей потолка роста, дал большой толчок для развития радиоэлектронной промышленности на Тайване. Впрочем, и Тайвань быстро достиг своего потолка и вывоз капитала начался уже из него в континентальный Китай. А вот из Китая уже никто вывезти капитал не даст, а что будет дальше, мы с вами наблюдаем прямо сейчас в режиме онлайн.

За сим наш историко-компьютерный опус завершён, увидимся в следующих занимательных статьях. Что же касается самих плат mini-IXT, то за рамками ниши энергоэффективных устройств это абсолютно бесполезная вещь, так как собрать что-либо производительное на данной платформе либо невозможно, либо габариты получаются +/- аналогичные таковым для сборок на платах формата mATX, не говоря уже о стоимости всего этого добра.