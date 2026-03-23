Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6

Очередная видеокарта nVidia GeForce RTX 3060 Ti, на этот раз в исполнении фирмы – Palit, оснащённая 8Gb памяти стандарта GDDR6 и двумя вентиляторами охлаждения.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Итак, сегодняшний наш пациент – Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6.

реклама



Видеокарта толщиной в 2 слота и оснащена двумя вентиляторами.

"Выхлоп" присутствует, что позволяет нам надеяться на нормальное охлаждение, в отличии от фирменной поделки 3060 Ti за авторством HP.

реклама



Набор портов - стандартный.

Разъём питания 8pin, позволяет использовать видеокарту с недорогими БП мощностью от 450Вт.

реклама



А вот что у нас говорит GPU-Z о нашей видеокарте:

Разгон у видеокарты скромный, на незначительных 30MHz, но и этого достаточно для добавления в название видеокарты буковок ОС. В остальном же – обычная nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb с памятью GDDR6.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

реклама



3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов - с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме - две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Температуры высоковаты, но в пределах разумного.

Итоги

Вот такая видеокарта побывала у нас на тестировании. И несмотря на солидный возраст в 5 лет, она ещё более чем актуальна для 1080p гейминга, так что впереди у неё долгое и счастливое будущее. А на этом у меня на сегодня всё – всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce видеокарта palit тестирование geforce rtx 3060 ti rtx 3060 ti 3060 ti geforce 1050 ti ne6306ts19p2-190ad видеокарта palit geforce rtx 3060 ti dual oc v1 (lhr) 8gb gddr6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Эффективная реклама для вашего бизнеса

