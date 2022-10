Android Go был разработан для смартфонов с небольшим объемом памяти. Однако последняя версия требует большей мощности.

Компания Google представила последнюю версию своей мобильной операционной системы Android Go. Упрощенная версия Android была разработана для смартфонов с ограниченным объемом памяти, поэтому Android также может работать на устройствах с довольно примитивным оборудованием. Однако Android 13 Go требует большей мощности смартфона, чем предыдущие версии. В отличие от аппаратных требований Android 11 Go и Android 12 Go (2 ГБ ОЗУ и 1 ГБ дискового пространства), Android 13 Go кажется гораздо более требовательным к оборудованию. Операционная система требует не менее 2 ГБ оперативной памяти и впечатляющие 16 ГБ свободной памяти устройства.

реклама

Параметры темы для пользователей Go

После введения системы Material You в Android 12 функции дизайна теперь находят применение в Android 13 Go. Согласно объявлению Google, в будущем пользователи Android Go смогут выбирать из четырех различных цветовых схем. Однако в версии Go нет причудливых анимаций, как в Android 12 или Android 13. Также новым для пользователей Go является возможность устанавливать разрешения на уведомления и возможность изменения языка для отдельных приложений.

Обновления бережливой системы

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

С Android 13 Go Google также представляет новую оптимизированную систему обновлений Google Play System для смартфонов с Android Go. Система разработана, чтобы помочь пользователям поддерживать свои смартфоны в актуальном состоянии, не занимая много места для хранения. Таким образом можно устанавливать новые функции и исправления безопасности без необходимости комплексного обновления смартфона. По данным Google, первые смартфоны с Android 13 Go будут выпущены в следующем году. По данным Google, Android Go в настоящее время установлен на 250 миллионах устройств по всему миру.