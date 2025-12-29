В этом году Valve заботливо располагает самые крупные скидки на «большие» игры в отдельном блоке на главной странице, но ничего особенного на этих распродажах найти нельзя. Многие издатели ставят небольшие скидки на свои игры. А некоторые и вовсе игнорируют крупные распродажи.

На этой распродаже в глаза сразу бросаются скидки на игры от Quantic Dream, крупная скидка на Ace Combat 7 и Gal Gun Returns. Но в остальном, скидки средние, небольшие. И искать что-нибудь недорогое и интересное приходиться долго. Как обычно, я потратил пару вечеров, чтобы найти примечательные, выгодные и интересные скидки на не менее интересные игры. О чем и спешу рассказать вам. Но перед этим пара слов об иллюстрациях распродажи.

реклама





Порадовал Тим Пикок, художник распродаж этого года. Иллюстрации к зимней распродаже выглядят интересно, атмосферно, в них есть изюминка. Они выглядят как скриншоты какой-то инди-игры про механиков. Их даже на фон в профиль поставить не стыдно. Неужели раньше так было нельзя?

Brotato за 120 рублей (скидка 40%)



реклама





После невероятного успеха игры Vampire Survivors на просторах Steam зародился новый жанр, у которого даже появилась своя распродажа. Упрощенные рогалики с элементом выживания стали выходить чуть ли не каждый день, но по-настоящему популярных среди них не так уж много. Один из самых очевидных лидеров жанра – Brotato. В этой игре с визуальным стилем, напоминающим флэш-анимацию, разумная картофелина отбивается от массы различных противников, используя при этом огромный арсенал. Простой и динамичный геймплей в духе Crimsonland сделал игру хитом не только на ПК, но и на консолях.

Что же касается Vampire Survivors, он оброс DLC, причём не простыми. Разработчики игры заключили договор с Konami и в игре появился контент по сериям Castlevania и Contra. DLC Operation Guns стоит всего 75 рублей и дарить впечатления, схожие с теми, что можно было получить в детстве, играя в «Контру» с множеством жизней. А Ode to Castlevania за 120 рублей воспринимается как спин-офф легендарной серии.

Shakedown: Hawaii за 62 рубля (скидка 85%)



Даже самые продвинутые геймеры часто не знают, что культовая серия Grand Theft Auto начиналась с топ-даун экшенов, похожих на современные инди-игры. И уж совсем немногие в курсе, что у этих игр есть много духовных наследников. Самым известным является игра Retro City Rampage, вышедшая в 2012 году. Её хвалили за необычный визуал, нестандартный геймплей и большой открытый мир. Сейчас она стоит 69 рублей в Steam.

реклама





И всё же, игра не была идеальной. Многие люди не понимали, что в ней делать, уставали от геймплея и просто находили её скучной. Некоторые игроки надеялись, что в Retro City Rampage 2 эти проблемы будут решены. Но автор игры Брайан Провинсиано не спешил выпускать продолжение. Лишь в 2019 году мир увидел новую игру разработчика – Shakedown: Hawaii. Она была похожа на GTA и Retro City Rampage, но пиксель-арт стал детальнее и красочнее, появилась атмосфера старых сериалов и механика покупки недвижимости. А по сюжету игрок становился одним из помощников бывшего бандита, занимающегося бизнесом и терпящем крах на фоне новых технологий и резких изменений на рынке. Применяя грязные методы и нечестную борьбу, антигероям игры предстоит вернуть бизнес-империи нанимателя былую славу.

Есть мнение, что в игре есть влияние Saints Rows. Я его не заметил. А игра мало чем отличается от Retro City Rampage. Если вы любите игры, в которых можно ездить по городу и устраивать хаос, вам понравится. В ином случае лучше пройти мимо. Можно также глянуть на игру Maniac, от автора нашумевшего мультиплеерного шутера Soldat. Это тоже игра в духе первой GTA, только безумнее. Она стоит 120 рублей при скидке 60%.

Crystal Caves HD за 29 рублей (скидка 85%)



Некоторые классические игры от Apogee (Которая в итоге стала называться 3D Realms) получили современные переиздания с модами, достижениями и HD-графикой. Это хэллоуинская классика Monster Bash HD, киношная пародия Secret Agent HD и шахтерская Crystal Caves HD. Никаких серьезных изменений в геймдизайне и уровнях в этих изданиях нет, это такой же олдскул из начала 90-х. Играть в наши дни в них тяжело из-за особенностей механики, зато игры по-настоящему уникальны. В них сочетается экшен, головоломка и платформинг. Особенно выделяется Crystal Caves, который можно сравнить с Boulder Dash и Duke Nukem. Здесь нужно не только прыгать и стрелять в противников, а постоянно уничтожать блоки, чтобы собирать кристаллы.

реклама





Отличительной чертой HD-версии стал новый, четвертый эпизод. И это одна из причин, почему имеет смысл вспомнить игру детства. Кроме того, к игре добавили мастерскую Steam, достижения и карточки. Потрясающий релиз за очень скромную цену.

Super Bullet Break за 71 рубль (скидка 90%)



Многие игроки не любят пошаговые бои, но это один из самых популярных жанров у разработчиков аниме-игр. BeXide пошли на хитрость – спрятали пошаговую тактику в оболочку истории про геймершу, что становится тестировщицей, чтобы выяснить, почему все игры мира перестали запускаться. Она начинает играть в старую игру, чтобы выяснить, что заставило мощный искусственный интеллект присвоить все игры мира себе.

Но это лишь первый слой задумки разработчиков. Вторая особенность игры заключается в том, что она выполнена в виде современной гачи, но без доната и микротранзакций. В игре очень много персонажей и их можно добавить в свой отряд. Игра очень милая, делает отсылки на разные жанры и имеет неплохие Steam-значки.

TouHou Makuka Sai – Fantastic Danmaku Festival за 61 рубль (скидка 70%)



Touhou Project это серия буллет хэллов из Японии, ставшая настоящим интернет-феноменом. По популярности она сравнима с многими аниме, хотя появилась благодаря стараниям одного инди-разработчика под ником Zun. В чём же феномен Touhou Project? Это хардкорные, невероятно сложные игры в андеграундном жанре, которые большинство геймеров не понимает. Но при этом, артами, музыкой и различным творчеством по ним завален весь интернет. В этом и заключается уникальность серии. Популярность Touhou Project буквально создали и продвинули в народ сами игроки.

Touhou Project любят как опытные игроки, так и начинающие геймеры. По ним делают мемы, рисуют любительское аниме и выпускают инди-игры. Причем, инди игр вышло невероятно много, в разных жанрах и визуальных стилях. Есть даже игра в духе Doom.

TouHou Makuka Sai это серия состоящая из переосмысления оригинальных игр. С каждой новой частью графика и качество артов растет, достигая невероятной красоты уровней в третьей части. При этом, это одна из самых доступных обычному игроку серий, созданных на основе Touhou Project. Здесь не только прекрасный геймплей и арт, но и очень достойный саундтрек. Его отмечают даже знатоки серии. Если хотите познакомиться с серией – это неплохое начало. Конечно, оригинальные игры от Zun они не заменят. Но понять, что такое Touhou Project и полюбить эту франшизу с помощью этой серии игр можно.

Typecast за 30 рублей (скидка 85%)



Продолжая тему клонов Vampire Survivors, можно вспомнить необычную смесь печатного тренажера и рогалика. В Typecast вы уничтожаете противников, нажимая на клавиши, буквами которых они обозначены. Простая и увлекательная идея.

Главный минус игры – её бюджетность и скромность. Контента мало, много багов, при этом часто можно просто спамить и выживать. И все же игра мне понравилась. Сегодня редко можно встретить такую оригинальную идею. Последний раз меня так удивил Tormentor x Punisher.

Dino Run DX за 26 рублей (скидка 87%)



На первый взгляд может показаться, что Dino Run это какой-то трешак, созданный ради карточек. Но на самом деле это культовая игра с историей. Когда-то давно это были весьма популярные онлайн-гонки. Но сегодня сервера отключены и игра представляет собой забавный раннер с пиксельными динозавриками. Она сделана с любовью и вниманием к деталям. Пиксель-арт милый и простой, управление приятное, динозавры не бегут, они летят над уровнем.

На мой взгляд, эта игра заслуживает большей популярности, чем у нее есть. Когда я запускаю её, я вспоминаю свою молодость, проведенную на New Grounds, Smallgames и Desura. Там было много таких простых, но интересных игр. И я проводил за ними дни напролет.

CrossOver: Roll For Initiative за 38 рублей (скидка 90%)



После того как бренд Microprose был возрожден, под ним стали издавать множество различных игр. Многие из них оказались полным провалом, но были и интересные проекты. CrossOver: Roll For Initiative это смесь три-в-ряд и настольной ролевой игры. Перед вам лежит лист со статами, а рядом ящик с кубиками, собирая цепочки в котором вы получаете очки. Противники бегают прямо по столу и всё это выглядит очень уютно и необычно. Звучит сложно, но у игры есть обучение, которое помогает понять, как играть в этот необычный проект.

Baldur's Gate: Enhanced Edition за 142 рубля (скидка 80%)



Ну и раз уж мы заговорили о настольных ролевых играх, стоит вспомнить культовую классику компьютерных игр, вдохновленных Dungeons & Dragons. Это партийная RPG Baldur's Gate. Её называют золотым стандартом CRPG, приводят в пример начинающим разработчикам и часто называют прародителем жанра, что является преувеличением, хотя и не лишено смысла.

Однако, в этом потоке похвалы и восторга, стоит помнить о том, что Baldur's Gate постоянно критиковался геймерами за невероятно высокую сложность в начале. В отличие от современных RPG, по типу Divinity: Original Sin 2, в которых геймеров развлекают и всячески поддерживают, Baldur's Gate делает всё, чтобы в самом начале игры игрок умер от рядового противника. Поэтому в Baldur's Gate крайне важен осторожный старт и вдумчивое распределение очков на старте. А ещё лучше почитать гайдов перед началом игры.

Hollow Knight за 275 рублей (скидка 50%)



В этом году игра Hollow Knight: Silksong про крутую охотницу Хорнет наделала шуму в интернете. Куча арта, косплея, восторженные отзывы и хайп, который с легкостью затмил все ААА-игры. Стоит это чудо 568 рублей при скидке 20%.

Но я предлагаю обратить внимание на оригинальную игру, с которой и начался успех компании Team Cherry. Мрачная и хардкорная метроидвания про жизнь насекомых стала одной из самых популярных инди-игр второй половины десятых годов. Она понравилась всем, кто любит вызов и повторные попытки, темную цветовую гамму и мультяшную графику. Многие игроки сравнивали её с Dark Souls и Ninja Gaiden и это не пустые слова – игра правда сложная. Намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

New Super Lucky's Tale за 60 рублей (скидка 90%)



Набор из двух игр про забавного лисенка, напоминающий такие игры, как Spyro, Crash Bandicoot, Ratchet & Clank и 3D-игры про Соника. Как я понял, первоначально это был VR-проект, но позже вышла обычная версия игры и её улучшенная версия. Игра очень простая, красочная и напоминает мультфильм.

Slay the Spyre за 99 рублей (скидка 90%)



Жанр карточных игр постепенно сдает свои позиции на игровом рынке. Но самые успешные игры всё ещё привлекают огромное число игроков. Slay the Spyre это одна из таких игр. Являясь по сути рогаликом с картами, Slay the Spyre дарит игрокам бесконечный игровой процесс, полный неожиданностей. На мой взгляд главным достоинством Slay the Spyre является наличие у каждого персонажа своего набора карт, что делает игру разнообразнее.

Серия аркад Bit.Trip – скидка 70%



Когда-то давно аркадные инди-игры были хитами продаж в Steam. Некоторые игры превращались в серии. Одна из таких серий – Bit.Trip. Это спин-оффы популярного раннера Bit.Trip.Runner. Визуальный стиль серии и геймплей напоминает первые игры от Atari, только с более приятным и отзывчивым управлением.

Наиболее интересен из них Bit.Trip.Beat за 59 рублей. Игра похожа на Breakout, только без блоков. Или Pong против компьютера. Игроку нужно поймать уникальный ритм игры, чтобы успевать отбивать блоки, летящие по всему уровню. Похожими по геймплею являются игры Bit.Trip.Void за 59 рублей и Bit.Trip.Core за 68 рублей. Правда, описать их геймплей я не могу, проще найти видео этих игр.

Little Busters! English Edition за 742 рубля (скидка 60%)



Второй раз в истории одна из лучших визуальных новелл про дружбу и юность получает скидку в 60%. Очень надеюсь что в будущем скидка будет больше. Но даже сейчас это прекрасный результат, ведь визуальные новеллы - игры не дешёвые. Особенно, если это классика.

Little Busters это история о том, как обычный японский школьник Рики теряет родителей и остается один, но обретает веру в жизнь благодаря группе школьников, известных как Little Busters. Переводчики обычно называют их «маленькими проказниками», но на мой взгляд, перевести название этой компании правильно нельзя.

Вместе они занимаются спортом, проводят свободное время и решают различные вопросы. По сути, это очередная история о юности, воспоминаниях о детстве, жизни в школьном общежитии, романтике и бейсболе. Отличительной чертой игры являются мини-игры, в которых вам предстоит играть в бейсбол и любоваться милыми котятами, что бегают по полю.

К сожалению, это очередная новелла с элементами мистики, а не просто история про юность и дружбу. Персонажи очень милые, особенно девочка-кошатница и Сая, рисовка крутая, ведь игру делала легендарная студия Key. Но рекомендовать её я могу лишь тем, кто уже проходил другие новеллы. В качестве первой новеллы Little Busters не годятся совершенно.

Rad Rodgers – Radical Edition за 109 рублей (скидка 90%)



Продолжая тему платформеров от 3D Realms, можно вспомнить игру Rad Rodgers, оригинальную и обновлённую версии которой продают по одной цене. Рэд Роджерс это юный геймер, попавший в любимую игру. Вместе с ним попала и его консоль, которая имеет имя Дасти. Они стали исследовать мир игры, напоминающий красочные консольные платформеры.

Но при чем тут 3D Realms? Все просто. Slipgate Ironworks раньше делали игры для них, а и именно Rise of the Triad и Bombshell. Была у них в разработке и игра по Duke Nukem, но Gearbox вмешались и разработку остановили. И всё же, вдохновляясь оригинальными играми про Дюка, а также ПК-платформерами по типу Commander Keen и Jazz Jackrabbit, студия выпустила в 2018 году игру Rad Rodgers. Игроки её раскритиковали и в последствии вышло улучшенное издание. С Дюком и Ло Вангом в качестве персонажей на замену Рэду.

Это очень неоднозначная игра. С одной стороны, она безумно красивая. С другой – запутанная и однообразная. Даже участие Дюка и Ло Ванга не сделало игру веселее. Чтобы оценить эту игру, нужно искренне любить красочные платформеры. По большей части, на старые ПК-игры Rad Rodgers похож мало. Это не Tommy Tronic и не Secret Agent, тут куда больше общего с играми про Соника. Но за такую скромную цену попробовать стоит. Возможно, это та самая игра с нотками ностальгии, которой вам не хватает.

Общий итог после изучения скидок



Похоже, времена выгодных и интересных распродаж прошли окончательно. Самые вкусные и интересные скидки в этом году были не связаны с крупными распродажами. Карточек распродажи за просмотр скидок не дают, мини-игр не делают, иллюстрации не связаны с временем года… Добавим сюда ужасную комиссию торговой площадки, что сделала бессмысленной продажу дешёвых карт и получим одну из самых невыгодных и неинтересных распродаж в истории Steam. Хорошие скидки пришлось долго искать и похоже, это новая реальность таких распродаж.

Естественно, новые пользователи Steam этого не заметят. Вся классика, заслуживающая места в библиотеке, продается дёшево. А о том, что на новые игры могут быть огромные скидки, молодые геймеры просто не знают.

Какой вывод можно сделать посмотрев на все распродажи года? Очень простой. Если вы хотите купить игру по минимальной цене, стоит следить за скидками в течение года, а не ждать крупных распродаж.