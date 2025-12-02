В шутере от Valve обновился набор сезонных карт. На этот раз в игре появился раздел с картами на зимнюю и рождественскую тематику

Совсем недавно в онлайн-шутере Team Fortress 2 закончилось событие Scream Fortress 2 и огромный набор хэллоуинских карт убрали из игры. Сегодня, первого декабря, в игру добавили набор карт, объединенных тематикой зимних праздников.

Найти их можно в разделе «Свободная игра», во вкладке «Праздник». Доступны тринадцать карт с прошлых рождественских событий. Карты не требуют особых навыков игроков и хорошо подходят как новичкам, так и опытным игрокам. Помимо этого, обновлено меню игры - теперь в нем показывают праздничные фоны и персонажей в зимней одежде.

Это обновление – подготовка к событию Smissmas 2025, которое начнется в середине декабря. Во время события игроки получат подарочный носок с игровыми предметами. А в игру к уже доступным праздничным картам добавят несколько новых. Помимо этого, во время события будет возможно получить достижение «Охота за подарками». Сроки проведения события пока неизвестны. Стоит отметить, что карты с зимней тематикой есть и в обычных режимах, и они доступны круглый год.