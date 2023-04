В некоторых тестах A620 немного опередила плату X670.

Эта информация поступила от корейского канала YouTube minteger который протестировал восьмиядерный процессор X3D на материнской плате Gigabyte A620M Gaming X. Системы использующие чипсет AMD A620 не поддерживают Precision Boost Overdrive и minteger зафиксировал более низкие тактовые частоты во время игр на младшей плате, чем на MSI X670-P; около 4,4 ГГц по сравнению с 4,8 ГГц у старшей модели.

Однако несмотря на снижение тактовой частоты производительность в играх почти не изменилась. При тестировании в разрешении 1920×1080, чтобы избежать узких мест графического процессора minteger провел тесты в Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 и Total War: Three Kingdoms. В каждом тесте частота кадров была более или менее в пределах погрешности с разницей менее 5% между двумя платами.

Более низкая частота ядра практически не влияет на производительность.

В обзоре нового 8-ядерного процессора AMD с 3D V-Cache журналисты отметили его исключительную энергоэффективность. Несмотря на более высокий номинальный TDP чем у Ryzen 7 7700X с более высокой тактовой частотой, 7800X3D потребляет очень мало энергии для выполнения своих задач - меньше, чем 7700X, и даже меньше чем Ryzen 5 7600X.

Gigabyte A620M Gaming X включает в свой список поддержки процессоры мощностью 170 Вт.

Gigabyte A620M Gaming X имеет охлаждение VRM и в сочетании с низким энергопотреблением ЦП это объясняет почему производительность с процессором 7800X3D практически не снижается.

Несмотря на то, что эти тесты показывают незначительные потери производительности при переходе на чипсет A620 мы бы с осторожностью относились к сочетанию процессора Ryzen 7 7800X3D с дешевой материнской платой. Помимо потери производительности вы также упускаете множество других функций. Тем не менее если вам нужна высокая игровая производительность при минимальных затратах комбинация 7800X3D-плюс-A620 выглядит интересной.