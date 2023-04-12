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Тесты Ryzen 7 7800X3D: сравнение производительности на материнских платах X670 и A620
В некоторых тестах A620 немного опередила плату X670.
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Эта информация поступила от корейского канала YouTube minteger который протестировал восьмиядерный процессор X3D на материнской плате Gigabyte A620M Gaming X. Системы использующие чипсет AMD A620 не поддерживают Precision Boost Overdrive и minteger зафиксировал более низкие тактовые частоты во время игр на младшей плате, чем на MSI X670-P; около 4,4 ГГц по сравнению с 4,8 ГГц у старшей модели.

Однако несмотря на снижение тактовой частоты производительность в играх почти не изменилась. При тестировании в разрешении 1920×1080, чтобы избежать узких мест графического процессора minteger провел тесты в Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 и Total War: Three Kingdoms. В каждом тесте частота кадров была более или менее в пределах погрешности с разницей менее 5% между двумя платами. 

Более низкая частота ядра практически не влияет на производительность.

В обзоре нового 8-ядерного процессора AMD с 3D V-Cache журналисты отметили его исключительную энергоэффективность. Несмотря на более высокий номинальный TDP чем у Ryzen 7 7700X с более высокой тактовой частотой, 7800X3D потребляет очень мало энергии для выполнения своих задач - меньше, чем 7700X, и даже меньше чем Ryzen 5 7600X.

Gigabyte A620M Gaming X включает в свой список поддержки процессоры мощностью 170 Вт.

Gigabyte A620M Gaming X имеет охлаждение VRM и в сочетании с низким энергопотреблением ЦП это объясняет почему производительность с процессором 7800X3D практически не снижается.

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Несмотря на то, что эти тесты показывают незначительные потери производительности при переходе на чипсет A620 мы бы с осторожностью относились к сочетанию процессора Ryzen 7 7800X3D с дешевой материнской платой. Помимо потери производительности вы также упускаете множество других функций. Тем не менее если вам нужна высокая игровая производительность при минимальных затратах комбинация 7800X3D-плюс-A620 выглядит интересной.

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#ryzen 7 7800x3d #x670 #a620
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