Ютубер добился этого, внедрив изменения в сам файл мира. Любой игрок, открывший его, автоматически получит все необходимые изменения в игре без каких-либо дополнительных загрузок.

Майнкрафт стал культурным явлением. За последние 12-лет он довольно сильно повлиял на игры. Игра произвела такой эффект, что Microsoft решила, что покупка Mojang за 2,5 миллиарда долларов того стоит. Возможно, одна из главных причин того, что Minecraft имеет такое большое количество поклонников, заключается в ее значительных возможностях. Ютубер недавно продемонстрировал эту возможность, когда решил сделать рабочую версию классической NES The Legend of Zelda полностью в Minecraft, без технических модификаций игры.

Можно привести некоторые аргументы в пользу того, что внесение изменений в текстуры или файлы в основную игру все еще технически является моддингом. В конечном счете создатель сохранил все аспекты своего "Zelda Not-Mod" в рамках основной функциональности Minecraft 1.17, включая текстуры, поведение врагов и даже добавление классической функциональности "метаемого меча", как в оригинальной игре.





The Legend of Zelda - не первая попытка воссоздать классику популярной воксельной игры. Ютубер C1OUS3R создал работающего Sonic the Hedgehog и Super Mario Bros. в Minecraft. Он даже пообещал загрузить эту рабочую Zelda, если видео наберет 5000 лайков. Конечно, в настоящее время это не вся игра, но она позволяет игрокам пройти через верхний мир и первое подземелье.

В опубликованном на YouTube видео подробно рассматриваются детали и изменения, которые необходимо было внести, чтобы игра заработала, в том числе построение вражеского ИИ, основанного на концепции "Искусственного разума" разработчика Unity, позволяющее даже окторокам стрелять из-за камней.

C1OUS3R также рассказал, как он ввел главного героя Линка в игру. Сначала он создал плоскую модель в Block Bench (также используемую для создания частей карты). Затем он сделал модель игрока Minecraft невидимой, поэтому осталось только визуальное представление Линка. С помощью некоторых специальных командных блоков он мог определить направление игрока и соответствующим образом повернуть плоскую модель.