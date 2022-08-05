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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Действие Wo Long: Fallen Dynasty будет происходить в Romance of the Three Kingdoms
Выход игры запланирован на начало 2023 года
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Анонс Wo Long: Fallen Dynasty на конференции Microsoft был, безусловно, неожиданным, учитывая, что Team Ninja только что выпустила Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin со Square Enix. Тем не менее, результаты разработчиков за последние несколько лет были весьма впечатляющими как по количеству, так и по качеству.

Говорят, что Wo Long: Fallen Dynasty вдохновлен успешной франшизой студии Nioh, хотя действие будет происходить в любимом китайском средневековом сеттинге Romance of the Three Kingdoms. 

Рукопашный бой основан на пяти традиционных китайских элементах (дерево, вода, огонь, металл и земля), которые соответствуют различным стилям боя. Например, огненный стиль сделает вас более агрессивным, водный стиль фокусируется на контратаках, а земляной - на защите. Переключение стилей в определенный момент поднимет ваш боевой дух (как поток Ки в Nioh).

Защита является основной механикой, вы можете отменить другие движения с защитой для перехода от атаки к защите; это очень плавное действие, напоминающее китайский фильм о кунг-фу. Разное оружие имеет разные приемы противодействия, некоторые из которых могут убить обычных врагов одним ударом, а приемы исполнения очень жестокие.

Система морального духа - еще одна основная система Во Лонга. Чем больше врагов вы убьете и чем больше у вас будет успешных отражений атак/контратак, тем больше поднимется планка боевого духа. Более высокий боевой дух будет пугать врагов на поле боя, и они будут съеживаться, делая вашу атаку более эффективной, но элитные враги и боссы требуют более высокого боевого духа. Если вас сильно ударят и ваш боевой дух упадет, более низкая планка морального духа сделает врагов более агрессивными, но укрепит вашу защиту.

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Выход Wo Long: Fallen Dynasty запланирован на начало 2023 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.

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#wo long: fallen dynasty
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