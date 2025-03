Одна из них должна преодолеть отметку в 500 кадров в секунду.

Из-за отсутствия существенных достижений в области чистой вычислительной мощности, Nvidia сосредоточилась при маркетинге новых видеокарт RTX 5000 в первую очередь на DLSS 4 с новой технологией Multi-Frame Generation (MFG). Соответственно стимулируется и распространение новой технологии: на этой неделе компания объявила, что более 100 игр теперь поддерживают DLSS 4 и MFG.

В соответствии с этим на этой неделе компания Nvidia представила предварительный обзор трех будущих экшен-игр, которые будут поддерживать эту технологию на ПК-релизе. Все три игры - Stellar Blade, Tides of Annihilation и Lost Soul Aside - разрабатываются в Азии. Первые две игры делают на китайских студиях, а Lost Soul Aside - в Южной Корее.

В этой же игре DLSS 4 и MFG должны достигать 500 кадров в секунду и более. В разрешении 4K и при максимальной детализации такая высокая частота кадров реалистична только при использовании Geforce RTX 5090. Кроме того скорость в 500 кадров в секунду может быть достигнута только поэтапно. Поскольку такие мониторы в любом случае не так широко распространены, для большинства геймеров это вероятно не будет иметь значения.

По словам Nvidia в двух оставшихся экшен-играх Stellar Blade и Tides of Annihilation, DLSS 4 и MFG обеспечивают не менее 300 кадров в секунду. Конечно следует помнить, что это всего лишь межкадровая генерация изображения. Игры работают с частотой чуть более четверти от указанной частоты кадров - примерно 75 кадров в секунду. Таким образом тройная межкадровая генерация от Nvidia имеет смысл только в том случае, если базовая частота кадров достаточно высока, чтобы обеспечить хороший игровой процесс даже без нее.

Релиз вышеупомянутых игр на ПК состоится только через несколько недель, а для Tides of Annihilation точная дата релиза вообще неизвестна.