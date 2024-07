До полудня субботы любители средневековых приключенческих боевиков могут совершенно бесплатно получить игру 13-летней давности от немецкого издательства Kalypso Media.

Платформа продаж GoG в очередной раз делает игрокам бесплатное предложение. Оно продлится до 15:00 субботы и будет предоставлено немецким издателем Kalypso Media и студией-разработчиком Haemimont Games из Болгарии. Игра доступная бесплатно, представляет собой специальное издание The First Templar, приключенческого боевика с элементами ролевой игры, посвященного Ордену тамплиеров.

С The First Templar игроки получают игру старше GTA 5, вышедшую на рынок в мае 2011 года. Из почти 500 пользовательских отзывов в Steam, полученных за последние 13 лет, 73 процента остались под впечатлением от The First Templar, который в Steam оценивается как "в основном положительный". Этот результат во многом основан на сюжете игры, в котором рассказывается история двух личностей – французского рыцаря-тамплиера и его спутницы, знатной дамы, обвиненной в ереси.

С этими двумя персонажами игрокам придется раскрыть "тайны Ордена тамплиеров" и секрет Святого Грааля. В данном случае два символа также означают, что доступен кооперативный режим. Если вы играете один, ИИ берет на себя управление другим персонажем. Если вы играете вдвоем, оба героя направляются рукой игрока. Kalypso Media и Haemimont Games приписывают The First Templar следующие характеристики:

Динамичный совместный игровой процесс: игроки могут поддерживать друг друга, взяв на себя роль ключевых персонажей. Когда игрок выходит из игры, ИИ берет на себя управление его персонажем.

Один игрок – два персонажа: Меняйте персонажей в зависимости от того, каких навыков требует игровая ситуация.

Развитие персонажей в стиле ролевой игры: оба персонажа обладают уникальными способностями и ветками навыков, которые игрок может развивать после выполнения миссий.

Разнообразный исторический игровой мир: вернитесь в 13 век, когда европейская культура находилась на грани краха. Для исследования игроку создано 20 исторически точных локаций.