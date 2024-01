Компания работает на рынке портативных игр уже несколько лет, хотя все предыдущие устройства компании использовали Windows в качестве операционной системы.

Дизайн Next Lite очень напоминает более дешевый вариант Nintendo. Хотя это и не официально, но опубликованные изображения для прессы показывают, что новый портативный компьютер будет доступен в трех разных цветах. Компания заявляет, что он будет оснащен 7-дюймовым экраном 800P и аккумулятором большой емкости на 47 Втч.

Ayaneo похоже уделяет большое внимание стоимости Next Lite, поэтому будет интересно посмотреть, какое оборудование будет установлено внутри нового портативного устройства. В нынешнем Ayaneo Next установлен процессор Ryzen 7 5825U, поэтому Next Lite скорее всего будет использовать эту деталь. Хотя было бы неудивительно, если бы компания понизила рейтинг, пытаясь достичь определенного ценового уровня, поскольку доступный в настоящее время Next продается за 1315 долларов, что далеко от идеала.

Приятно видеть, что компания наконец-то внедрила SteamOS и представила собственное видение того, каким может быть портативный компьютер под управлением операционной системы. Однако для Ayaneo это может оказаться трудным путем, поскольку компания пытается сбалансировать цену устройства, сохраняя при этом достаточную производительность, чтобы привлечь геймеров. Компания заявляет, что "предзаказы открываются в 5:30 мск 12 января 2024 года" на сайте Ayaneo.