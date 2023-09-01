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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Sony сообщает о повышении цен на подписки PlayStation Plus и как зафиксировать стоимость
Sony случайно раскрыла обновленную структуру цен в нижней части сообщения в блоге.

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Основными преимуществами подписки PlayStation Plus являются доступ к многопользовательской онлайн-игре, ежемесячно загружаемые игры и эксклюзивные скидки. Все это включено в базовый уровень Essential, а также такие функции, как облачное хранилище для сохранения прогресса игры и Share Play, а также несколько других преимуществ.

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Вы получаете те же преимущества на более дорогой подписке Extra, а также доступ к загружаемому каталогу, состоящему из почти 400 игр для PlayStation 5 и PlayStation 4. Она также включает в себя Ubisoft+ Classics, представляющую собой коллекцию из более чем двух десятков популярных игр Ubisoft, таких как Assassin's Creed Valhalla, For Honor, Far Cry 4, The Crew, Watch Dogs и других.

Еще есть высший премиум-уровень. Он включает в себя все, что есть на нижних уровнях, а также поддержку потоковой передачи в облаке, пробные версии игр (время ограничено до двух часов) с возможностью зарабатывать призы и доступ к каталогу PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 и PlayStation Portable (PSP) с играми.

Вы можете подписаться на любой уровень по ежемесячной или квартальной ставке со скидкой или заплатить за год вперед по более выгодной цене. Именно последний вариант становится все более популярным. Вот как будут выглядеть обновленные цены на 12-месячную подписку, когда они вступят в силу:

PlayStation Plus Essential: 79,99 долларов  | 71,99 евро 

PlayStation Plus Extra: 134,99 долларов  | 125,99 евро

PlayStation Plus Premium: 159,99 долларов | 151,99 евро

Таким образом, для геймеров, выбирающих годовую подписку цены увеличиваются на 20 долларов в год для плана Essential, на 35 долларов для плана Extra и на 40 долларов для уровня Premium.

Обновленные цены Sony на подписки PlayStation Plus появились всего через пару месяцев после того, как Microsoft повысила ставки на некоторые из своих пакетов Xbox Game Pass. Как вы можете себе представить, рефлекторная реакция геймеров была не очень позитивной, о чем свидетельствует беглый взгляд на X/Twitter.

"Они увеличили цену на PlayStation Plus? Ладно, может быть я снова перейду на ПК", - написал один из пользователей. Другой пользователь заявил: "Сегодня отменил подписку PlayStation Plus. Не буду вообще трогать эту консоль до конца года". А в другом посте пользователь саркастически прокомментировал: "По крайней мере Sony ждала объявления о повышении цен на PlayStation Plus на 33% в течение месяца, когда выпустит несколько новых игр и напомнит нам, что это стоит каждого пенни", за которым последовали смеющиеся смайлики.

Как зафиксировать стоимость прежде, чем цены поднимутся


Sony заявляет, что обновленные цены на PlayStation Plus не вступят в силу до следующей даты продления подписок, которая наступит 6 ноября 2023 года или позже. Однако у вас есть время только до следующей среды, чтобы зафиксировать текущую цену.

"Любые изменения в подписку, которые вы вносите 6 сентября или после этой даты, такие как повышение или понижение уровня или покупка дополнительного времени, обновят ваш пакет с учетом новых цен. Вы можете изменить или отменить подписку в любое время", - заявляет Sony.

Хорошей новостью является то, что еще есть время зафиксировать текущую "скидочную" ставку, но вам придется действовать быстро. Вы можете сделать это, перейдя на страницу подписки PlayStation Plus и выбрав 12-месячную опцию для любого интересующего вас уровня.

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#playstation plus
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