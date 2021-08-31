Над Cyberpunk 2077 будут работать моддеры The Witcher 3: Wild Hunt
Ряд моддеров, работающих над модификациями к The Witcher 3: Wild Hunt, объявили в своём Discord канале о присоединении к CD Projekt Red. Как оказалось, студия их наняла для бэкенд разработки, в том числе для развития моддинга Cyberpunk 2077.
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Все нанятые сотрудники состояли в студии Yigsoft, работающей над инструментом WolvenKit для RED Engine 3, предполагающим упростить разработку модификаций к The Witcher 3: Wild Hunt. Задачей команды разработчиков будет создать подобный инструмент для уже новой версии REDengine 4, на котором выпущена игра Cyberpunk 2077.
В истории CD Projekt Red были случаи, когда компания нанимала сотрудников, работающих над модификациям к их играм. Так Филипп Вебер, работающий над собственной модификацией к The Witcher 2: Assassins of Kings стал нарративным дизайнером The Witcher 3: Wild Hunt.
На данный момент в Steam действует распродажа на игры от CD Projekt Red. Акционное предложение предлагает все игры студии со скидкой.
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