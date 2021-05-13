Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
Руководитель PlayStation Studios заявил, что игровые студии компании на данный момент разрабатывают 25 новых игр для PlayStation 5. Речь идёт о совершенно разных проектах как по их масштабности, так и по жанру. О приблизительных сроках выхода новых игр ничего не сообщили.
реклама
В сентябре прошлого года Sony анонсировали разработку новой, пятой части God of War, которая будет эксклюзивом для консоли нового поколения, как и прошлые части. Стоит напомнить, что продолжение к Horizon Zero Dawn под названием Horizon: Forbidden West по-прежнему должно выйти в этом году, однако когда именно - не уточняется.
По всей видимости, Sony необходимо время, что выпустить новые эксклюзивные игры, тем самым "утереть" нос Xbox. PlayStation 4 получила свою популярность как раз таки из-за эксклюзивов по типу God of War, Uncharted, The Last of Us.
На данный момент дефицит PlayStation 5 остаётся актуальной проблемой, решение которой компания не находит в 2021 году.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила