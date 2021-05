Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Руководитель PlayStation Studios заявил, что игровые студии компании на данный момент разрабатывают 25 новых игр для PlayStation 5. Речь идёт о совершенно разных проектах как по их масштабности, так и по жанру. О приблизительных сроках выхода новых игр ничего не сообщили.

В сентябре прошлого года Sony анонсировали разработку новой, пятой части God of War, которая будет эксклюзивом для консоли нового поколения, как и прошлые части. Стоит напомнить, что продолжение к Horizon Zero Dawn под названием Horizon: Forbidden West по-прежнему должно выйти в этом году, однако когда именно - не уточняется.

По всей видимости, Sony необходимо время, что выпустить новые эксклюзивные игры, тем самым "утереть" нос Xbox. PlayStation 4 получила свою популярность как раз таки из-за эксклюзивов по типу God of War, Uncharted, The Last of Us.

На данный момент дефицит PlayStation 5 остаётся актуальной проблемой, решение которой компания не находит в 2021 году.