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В сети появилось анонимное сообщение одного из ключевых участников разработки, а если быть, то доработки Cyberpunk 2077, где рассказывается, что вина проблем игры - руководство, которое торопилось и выпустило сырой продукт, из-за чего были переносы, требующие переделывание и исправление проблемных моментов.

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На примере рассказывается о квесте, реализация которого не понравилась руководство, поэтому его пришлось переделывать по нескольку раз, в итоге он был и вовсе удалён. И так с большей частью контента, вырезанного из финальной версии игры просто из-за прихотей начальства. К слову, анонимус в своём послании говорит, что на высокие должности назначаются те люди, которым доверяют, можно понять почему талантливые кадры отсеиваются.

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Также разработчик упомянул о баге интерфейса, который до сих пор не исправлен и тоже виноват в вырезанных системах из Cyerbpunk 2077.

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Помощник главного героя - Киану Ривз оказался слишком хорошим парнем, его личность должна была вдохновляться Киллианом Мёрфи из сериала "Острые козырьки", но, увы, этого не произошло.

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Вина цензуры тоже сказалась на игре: из-за неё были выпилены различные побочные занятия, которыми могут заняться главный герой. Этого очень не хватает в Cyberpunk 2077. Так была вырезана возможность принимать наркотики, понятно почему идея не получила одобрения.

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Если у Вас есть желание вернуть деньги за игру - воспользуйтесь этой возможность, анонимный разработчик говорит, что это действительно может повлиять на руководство CD Projekt Red.



