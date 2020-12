Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Google создали приложение, позволяющее людям с врождённой афазией или мутизмом, иначе говоря немым, общаться благодаря своим глазам. Приложение получило название Look to Speak и может стать решением для людей, не способных говорить или пользоваться тачпадом. Программа доступна в Google Play абсолютно для всех, главное иметь OC Android версии 9.0 и выше.



Look to Speak - эксперимент, созданный за консультацией логопеда Ричарда Кейва для категории Google: Start With One, Invent For Many(Google: Начни с одного, изобретай для многих). Суть подобных проектов в том, чтобы упростить жизнь людям с ограниченными возможностями или сделать что-то полезное для общества.

Для выбора фраз в приложении необходимо расположить смартфон чуть ниже уровня глаз и двигать глазами вправо-влево. Как заявил Ричард Кейв, все данные конфиденциальны и не покинут пределы Вашего смартфона. На данный момент есть лишь одна недоработка: меню настроек с персонализацией фраз может быть открыто лишь по нажатию на экран. По заявлению Ричарда, приложение удовлетворило аудиторию, для которой было предназначено.

Стоит понимать, что ранее обычные люди с подобным заболеванием не имели абсолютно никакой возможности общаться с окружающими. Так, например, кресло астрофизика Стивена Хокинга, ныне умершего, было продано почти за 400 000$, оно позволяло передавать сообщения с помощью импульсов тела.

Сама технология может пригодится и за пределами Google, её могут подхватить разработчики VR игр и как-то задействовать.