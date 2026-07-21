Ожидается, что он будет в 10 раз эффективнее специализированных TPU-решений

Google работает над новым специализированным чипом под внутренним названием Frozen v2, который должен значительно повысить эффективность работы моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI. По данным The Information, компания намерена встроить часть архитектуры ИИ-модели непосредственно в аппаратную часть процессора. Источник изображения: Reuters

URL изображенияТакой подход позволит выполнять вычислительные задачи быстрее и с меньшим энергопотреблением по сравнению с универсальными ускорителями от NVIDIA. Источники издания утверждают, что новый чип может оказаться в 10 раз эффективнее нынешних специализированных решений Google по показателю количества обработанных ИИ-токенов на единицу потребляемой энергии. Пока проект ещё находится на ранней стадии разработки, а его внедрение может начаться не раньше 2028 года.

Разработка Frozen v2 связана с растущей нехваткой вычислительных ресурсов внутри Google. Бурное распространение генеративного ИИ привело к тому, что компании приходится выделять всё больше мощностей для обслуживания собственных сервисов, включая Gemini AI, Google Search и другие продукты.

Нехватка инфраструктуры уже становился причиной внутренних разногласий и даже вынуждал Google Cloud отказываться от части заказов корпоративных клиентов. Новый специализированный чип должен снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и уменьшить зависимость от дорогостоящих ИИ-ускорителей NVIDIA.