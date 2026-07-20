Вероятно, дни бесконтрольной публикации передовых ИИ-моделей подходят к концу

Правительство США усиливает контроль за развитие искусственного интеллекта (ИИ), создавая новое подразделение, которое будет заниматься проверкой и одобрением готовящихся к релизу моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: ChatGPTДо недавних пор отраслевые лидеры США, включая Anhropic и OpenAI, самостоятельно решали, кто получит доступ к их передовым ИИ-моделям, руководствуясь внутренними принципами. Как правило, доступ сначала предоставляли крупных технологическим компаниям и независимым лабораториям, а уж после ИИ-модели публиковались для всех пользователей.

Теперь же всё указывает на то, что США будут напрямую координировать релизы с американскими властями. Для принудительного согласования правовой базы у правительства нет, поэтому действия несут добровольный характер. Однако американские власти оставляют за собой право заблокировать ИИ-модель, как это было с Fable 5 от Anthropic, если сочтут её распространение опасной.

В OpenAI и Anthropic официально не комментируют усиление контроля, но компании активно сотрудничают с американскими властями, осознавая, что бизнес зависит от уровня государственного вмешательства и диалога с властями.