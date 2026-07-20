Компания переносит свою штаб-квартиру, при этом кадровые сокращения затрагивают подразделение потребительской электроники

Samsung Electronics America проводит масштабное сокращение персонала в США, затрагивающее прежде всего подразделения, отвечающие за продажи смартфонов, телевизоров, дисплеев и бытовой техники. Всего будет сокращено 739 сотрудников в городе Энглвуд-Клиффс (штат Нью-Джерси), где до сих пор располагалась ее штаб-квартира. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОдновременно издание Reuters сообщает, что ещё около 100 работников потеряли работу в офисе компании в Плейно (штат Техас), включая сотрудников подразделения смартфонов. В Samsung подчеркнули, что изменения связаны с переездом штаб-квартиры американского подразделения в Техас, который должен завершиться до конца 2026 года.

Большинству сотрудников предложили перевестись на новое место работы, но часть работников не смогла или не захотела переезжать, из-за чего их должности были сокращены. Представители Samsung также отметили, что перенос офиса сопровождается оптимизацией структуры бизнеса и перераспределением функций между командами, а происходящее не следует рассматривать как часть глобальной программы сокращений.

Решение выглядит особенно примечательным, поскольку менее года назад сотрудники Samsung Electronics America торжественно переехали в новый офис в Нью-Джерси. В этом штате работало около 1200 человек, поэтому нынешние изменения затрагивают более половины местного персонала. При этом сокращения преимущественно затрагивают подразделения, не связанные с полупроводниковым бизнесом компании. Именно полупроводниковый бизнес является приоритетным для Samsung Electronics, чьи акции растут на фоне дефицита микросхем памяти.

