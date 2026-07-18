Это позволит военным самостоятельно запускать ИИ-модели

Компания Илона Маска SpaceX ведёт переговоры с Министерством обороны США о предоставлении вычислительных мощностей для запуска и обслуживания моделей искусственного интеллекта (ИИ). По данным The Wall Street Journal, потенциальная сделка может оцениваться в миллиарды долларов и станет одним из крупнейших проектов компании. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЕсли соглашение будет заключено, SpaceX значительно расширит сотрудничество с Пентагоном, которое уже включает запуски ракет, спутниковую связь Starlink и проекты в сфере национальной безопасности. При этом окончательное решение пока не принято, а переговоры продолжаются.

По информации источников The Wall Street Journal, Пентагон активно наращивает вычислительную инфраструктуру для развития собственных ИИ-систем и рассматривает сразу нескольких поставщиков облачных сервисов.

SpaceX рассчитывает выйти на рынок аренды ИИ-мощностей, где сегодня доминируют такие компании, как Amazon, Microsoft, Google и Oracle. Для этого компания уже создает собственную сеть дата-центров и предлагает более конкурентоспособные цены на вычисления. Ранее SpaceX заключила соглашения о предоставлении вычислительных ресурсов с Google, Anthropic и рядом других технологических компаний, демонстрируя стремление превратить ИИ-инфраструктуру в одно из ключевых направлений бизнеса.