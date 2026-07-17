В Google, очевидно, недовольны таким решением

Европейская комиссия обязала Google предоставить конкурентам в области искусственного интеллекта (ИИ) доступ к ключевым функциям операционной системы Android и данным поисковой системы в рамках исполнения требований Закона о цифровых рынках (DMA). Источник изображения: Reuters

URL изображенияПредписание направлено на снижение доминирования американской компании и создание равных условий для разработчиков поисковых систем и ИИ-сервисов, включая OpenAI и других. Согласно решению регулятора, Google должна открыть доступ к 11 функциям Android, чтобы сторонние ИИ-ассистенты могли выполнять действия на устройствах пользователей, включая голосовой поиск, бронирование услуг и взаимодействие с приложениями. При этом Google сохранит право проверять партнёров на соответствие требованиям кибербезопасности и защиты персональных данных.

В Google раскритиковали решение Еврокомиссии, заявив, что принудительное раскрытие технологий и данных может создать угрозы для конфиденциальности пользователей, безопасности устройств и коммерческой информации компании. В свою очередь европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен подчеркнула, что доступ к платформам будет предоставляться только компаниям, соответствующим установленным требованиям безопасности.

Меры направлены на повышение конкурентоспособности других компаний, разрабатывающих ИИ-решения. Google хотя и не является лидером в области ИИ, но имеет большое преимущество в виде интеграции собственных решений в свою экосистему.