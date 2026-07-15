Компания неофициально разрабатывает аппаратные устройства, но первым гаджетом будет не смартфон

Как известно, OpenAI неофициально готовится к выходу на рынок потребительской электроники. По этой причине компания нанимает бывших сотрудников Apple, работавших в аппаратных подразделениях. По данным Bloomberg, первым аппаратным устройством OpenAI станет портативное устройство – мобильная смарт-колонка без экранного управления, спроектированная как персональный ИИ-ассистент. Источник изображения: Gemini AIГлавной особенностью гаджета станет его мобильность и полное отсутствие дисплея. Устройство сможет перемещаться по помещению, следуя за владельцем или адаптируясь к его местоположению. Отказ от экрана – осознанное решение, направленное на развитие голосового взаимодействия между устройством и владельцем.

Колонка будет адаптирована под продвинутые ИИ-модели GPT для обеспечения мгновенного отклика, распознавания эмоций и контекста без необходимости взаимодействия с экраном.

Ранее Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в системном переманивании сотрудников, которых склоняли к раскрытию корпоративной информации. По заявлению представителей Apple, ИИ-стартап буквально призывал экс-сотрудников аппаратных подразделений нести демонстраторы технологий и документацию, рассказывая о ней в ходе собеседования.