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Китай может разрешить китайским ИИ-компаниям закупать ИИ-чипы NVIDIA H200
Об этом сообщает The Information
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Власти Китая рассматривают возможность разрешить крупнейшим отечественным разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) приобрести ограниченную партию американских ИИ-ускорителей NVIDIA H200. По данным The Information, соответствующее разрешение могут получить такие компании, как Alibaba, ByteDance и DeepSeek.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРешение станет заметным изменением позиции Пекина, который ранее не спешил одобрять поставки американских ИИ-чипов, несмотря на наличие экспортных лицензий со стороны США. По информации источников The Information, китайские власти могут согласовать поставку менее 200 тысяч чипов H200 – это значительно ниже первоначальных заявок компаний, испытывающих острую нехватку вычислительных мощностей для обучения и обслуживания современных ИИ-моделей. Ограниченные объёмы поставок позволят частично удовлетворить спрос, но не снимут проблему дефицита высокопроизводительных ускорителей на китайском рынке.

В Китае опасаются, что приток ИИ-ускорителей может ослабить усилия местных компаний по разработке собственных ИИ-чипов. При этом изначально Пекин наоборот критиковал Вашингтон за ограничение поставок ИИ-чипов китайским компаниям. После того, как США пересмотрели своё решение и одобрили такие поставки, уже Пекин начал блокировать их импорт китайскими компаниями.

#nvidia #сша #китай #h200
Источник: theinformation.com
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