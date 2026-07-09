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Nacvark
Apple потратит $30 млрд на закупку чипов у Broadcom внутри США
Соглашение предусматривает инвестиции Apple в расширение производства Broadcom
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Apple объявила о заключении нового многолетнего соглашения с Broadcom, в рамках которого компания направит более 30 миллиардов долларов на закупку микросхем американского производства. Контракт рассчитан до 2031 года и предусматривает выпуск свыше 15 миллиардов радиочастотных чипов, используемых в iPhone, iPad, Mac и других устройствах Apple для обеспечения беспроводной связи.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОдним из ключевых условий сделки станет расширение производственных мощностей Broadcom в Форт-Коллинсе, штат Колорадо. Компания инвестирует около 1,5 миллиардов долларов в модернизацию предприятия, что позволит значительно увеличить выпуск компонентов и создать сотни новых рабочих мест.

Новая сделка является частью масштабной стратегии Apple по увеличению инвестиций в экономику США. Компания уже объявила о намерении вложить около 600 миллиардов долларов в развитие американского производства, исследований и технологий в течение ближайших нескольких лет. Расширение сотрудничества с Broadcom позволит укрепить цепочки поставок, снизить зависимость от зарубежных производителей и обеспечить стабильные поставки ключевых компонентов для будущих устройств.

На фоне этой новости акции Broadcom отреагировали ростом на 4%, в то время как Apple осталась при той же стоимости.

#сша #apple #broadcom
Источник: reuters.com
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