Об этом сообщает The Information со ссылкой на полученную служебную документацию

Компания SpaceXAI, созданная после интеграции разработчика искусственного интеллекта xAI в структуру SpaceX, совместно с платформой Cursor готовится представить новую модель искусственного интеллекта (ИИ) уже в ближайшие дни. Об этом сообщает The Information со ссылкой на полученные служебную информацию. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным источников издания, первоначально запуск планировался раньше, но он был перенесён для дополнительной оптимизации производительности и эффективности ИИ-модели. Ожидается, что разработка станет первым совместным продуктом SpaceXAI и Cursor после заключения сделки по приобретению разработчика популярного ИИ-инструмента для программирования.

Новая ИИ-модель ориентирована прежде всего на помощь программистам. По информации The Information, она должна обеспечивать более высокую скорость обработки запросов и качество генерации программного кода, а также конкурировать с ведущими решениями рынка, включая новейшие модели OpenAI и Anthropic.

Как известно, xAI не является разработчиком передовых ИИ-моделей. В то же время компания, владеющая существенными вычислительными мощностями и финансовым капиталом из-за слияния со SpaceX, приобрела Anysphere, которая является разработчиком Cursor. Для xAI это ещё один шанс доказать, что она способна проявить себя в сфере ИИ.