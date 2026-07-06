Произошло это ещё в прошлом году, но ажиотаж поднялся именно сейчас, поскольку на сайте вывесили официальное сообщение

Sony ввела ограничение на покупку съёмного дисковода для PlayStation 5 в своих официальных магазинах. Теперь в интернет-магазине PlayStation Direct можно оформить заказ только на одно устройство за раз. Компания объясняет это высоким спросом на аксессуар, который предназначен для PlaystationS 5 Digital Edition и PlayStation 5 Pro. Источник изображения: SonyИнтерес к дисководу резко вырос после того, как Sony объявила о полном отказе от выпуска физических копий новых игр для PlayStation с января 2028 года. После этой даты все новые релизы будут распространяться исключительно в цифровом формате через PlayStation Store и партнёрские магазины. При этом игры, выпущенные на дисках до 2028 года, останутся совместимыми с консолями, оснащёнными дисководом.

Съёмный дисковод стоимостью 79 долларов позволяет владельцам PlayStation 5 Digital Edition и PlayStation 5 Pro запускать игры с Blu-ray-дисков, а также воспроизводить фильмы в форматах 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray и DVD.

Впрочем, как выяснилось позже, ограничение «не более одного дисковода в заказе» существовало на сайте PlayStation Direct как минимум с марта 2025 года и не было введено специально после объявления о переходе на цифровую дистрибуцию. На этой неделе Sony лишь добавила на страницу товара предупреждение о прекращении выпуска новых игровых дисков с 2028 года, что и привлекло внимание пользователей. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение спроса.