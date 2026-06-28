Речь идёт о Поле Миде, который на протяжении 7 лет руководил инженерной разработкой аппаратной части Vision Pro

Компания OpenAI продолжает активно усиливать свой управленческий состав, переманивая руководителей и инженеров из других технологических компаний. В этот раз, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ей удалось переманить из Apple менеджера Пола Мида, который на протяжении 7 лет руководил инженерной разработкой аппаратной части Vision Pro, а также курировал проект перспективных умных очков. Источник изображения: ChatGPTЕго уход считается чувствительным для производителя электроники, поскольку Apple продолжает развивать направление пространственных вычислений и работает над новыми носимыми устройствами. После ухода топ-менеджера часть его обязанностей, как ожидается, перейдёт одному из его заместителей.

Для OpenAI это уже не первое громкое кадровое приобретение. За последний год компания значительно расширила команду специалистов по промышленному дизайну и аппаратному обеспечению, усиливая амбиции по созданию собственных устройств с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). Пол Мид, вероятно, будет работать над проектами OpenAI по выпуску собственных устройств с поддержкой ИИ.

Аналитики допускают, что такие кадровые приобретения указывают на стремление OpenAI ускорить появление новых потребительских устройств с глубокой интеграцией ИИ.