Компания может сразу перейти к линейке M7, ориентированной на задачи искусственного интеллекта

Apple может радикально изменить стратегию развития собственных процессоров для компьютеров Mac, отказавшись от выпуска чипов M6 Pro и M6 Max. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Есть вероятность, что компания выпустит только базовый процессор M6 для устройств начального уровня, а затем сразу перейдёт к линейке M7, ориентированной на задачи искусственного интеллекта (ИИ). Если информация подтвердится, это станет первым случаем с момента появления Apple Silicon в 2020 году, когда поколение фирменных процессоров не получит версий Pro и Max. Как известно, Apple собирает свои компьютеры на базе собственных чипов. Источник изображения: ChatGPTОжидается, что M6 дебютирует в конце 2026 года и будет предназначен только для недорогих моделей Mac. Выпуск Pro и Max отменяется, чтобы Apple могла сосредоточиться на ускоренной разработке архитектуры M7, которая должна значительно улучшить производительность при работе с локальными ИИ-моделями и графическими вычислениями.

Источники Bloomberg утверждают, что такой план позволит выпустить первые M7 уже в первой половине 2027 года, а M7 Pro и Max – к концу того же года. новые чипы получат более высокую пропускную способность памяти (около 240 ГБ/с), что позволит запускать сложные ИИ-модели непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам.

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Пока что Apple не подтвердила такие планы, а информация Bloomberg является лишь инсайдерской и описывает один из возможных планов.