Это не первый случай, когда американские компании обвиняют китайских конкурентов в дистилляции

Крупнейший в США разработчик моделей искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic заявил, что китайский технологический гигант Alibaba незаконно извлекал возможности её технологий Claude, организовав крупнейшую за всю историю компании атаку с использованием метода дистилляции. Об этом говорится в официальном письме, направленном законодателям США, с которым ознакомилось Reuters. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным Anthropic, которые приводит Reuters, с 22 апреля по 5 июня злоумышленники провели более 28,8 миллионов взаимодействий с Claude через почти 25 тысяч фиктивных учетных записей. В компании считают, что операция была связана с подразделением Alibaba Qwen, разрабатывающим собственные ИИ-модели.

Метод дистилляции позволяет обучать менее мощные ИИ-системы на ответах более совершенных моделей, фактически копируя их возможности без доступа к исходному коду или обучающим данным. В Anthropic утверждают, что подобные действия представляют угрозу не только интеллектуальной собственности, но и национальной безопасности США.

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Компания призвала американские власти ужесточить контроль над доступом зарубежных разработчиков к передовым ИИ-моделям и ввести более жёсткие меры против организаций, использующих схемы незаконной дистилляции технологий.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда американские компании обвиняют китайских конкурентов в дистилляции их ИИ-моделей. В первую очередь это делается для того, чтобы власти США впоследствии не обвинили свои компании в намеренной передаче технологий.