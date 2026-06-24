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Nacvark
Израиль незаконно ввозил в Иран спутниковые терминалы Starlink
Однако за последние годы контрабанда терминалов сократилась
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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, занимавший этот пост с 2021 по 2022 год, на международном политическом саммите в Иерусалиме сделал неожиданное заявление, фактически рассекретив чувствительную информацию. Он подтвердил, что лично отдавал приказ о ввозе в Иран спутниковых терминалов Starlink незаконным путём.

Источник изображения: Reuter
URL изображенияПо его словам, он инициировал процесс, направленный на приобретение и контрабанду в Иран десятков тысяч терминалов Starlink, которые должны были обеспечить иранцам непрерывный доступ в интернет и социальные сети. Беннет пояснил, что терминалы должны были запуститься в случае общенационального отключения интернета в Иране, чтобы координировать иранские протесты через интернет.

Однако, как утверждает Нафтали Беннет, действующее правительство перестало ввозить терминалы в Иран. Как итог – их попросту не оказалось в необходимом количестве, когда власти Ирана отключили интернет для предотвращения массовых протестов.

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Такое признание направлено в большей степени на критику действующего правительства, но оно также подтверждает сам факт контрабанды терминалов Starlink. Впрочем, насколько действительно правдивы слова Беннета о сокращении программы – сказать сложно, ведь Иран активно борется со спутниковыми терминалами у себя в стране и мог попросту заблаговременно обнаруживать их.

#израиль #иран #starlink
Источник: reuters.com
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