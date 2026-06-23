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Nacvark
Valve объяснила, почему цена на Steam Machine начинается от $1049
Для сравнения, цены на PS5 и Xbox Series X почти в два раза ниже
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Компания Valve объявила цену и сроки запуска Steam Machine – компактного игрового ПК для гостиной, который должен вернуть идею «консоли Steam» на рынок. Базовая версия с накопителем на 512 ГБ будет стоить 1049 долларов, а продажи начнутся 29 июня.

Пользователи уже могут зарегистрироваться в очередь на приобретение консоли, учитывая опыт прошлых стартов продаж игрового оборудования Steam, которое раскупалось за считанные часы. Очередь будет рандомизирована, после чего первые письма с возможностью оформить заказ отправят в день старта продаж.

Источник изображения: ValveВсего Valve предложит четыре конфигурации устройства. Модель на 512 ГБ с новым Steam Controller оценена в 1128 долларов, версия на 2 ТБ – в 1349 долларов, в то время как комплект 2 ТБ с контроллером – в 1428 долларов. Для старших конфигураций также предусмотрены сменные панели – красная тканевая и из массива ореха, помимо стандартной черной.

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Steam Machine выходит заметно дороже классических консолей PlayStation 5 или Xbox Series X, цена на которые колеблются в диапазоне от 600 до 700 долларов. В Valve объяснили это нежеланием субсидировать консоль, поскольку компания предоставляет доступ к уже накопленной библиотеке Steam, а компании вроде Sony и Xbox взимают плату за цифровые и физические копии в собственной экосистеме. Как известно, последние уже повышали цены на свои консоли, поскольку их производство стало дороже из-за дефицита микросхем памяти.

#steam #valve #steam machine
Источник: theverge.com
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