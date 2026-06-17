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Nacvark
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
18A-P является развитием техпроцесса Intel 18A
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Intel сообщила, что новое поколение её производственного процесса 18A-P перешло в стадию начального. Компания рассчитывает, что этот шаг подтвердит выполнение её производственных планов и сделает технологию более привлекательной для заказчиков.Источник изображения: Reuters
URL изображения18A-P является развитием техпроцесса Intel 18A. По данным компании, новая версия обеспечивает до 9% более высокую производительность при том же энергопотреблении, а в некоторых ситуациях до 18% меньшее энергопотребление при той же скорости работы. Intel также заявляет об улучшениях в тепловых характеристиках и большей гибкости для проектирования чипов.

Технология полностью совместима с правилами проектирования Intel 18A, что позволяет повторно использовать существующую интеллектуальную собственность и проектные процессы. Это может упростить переход клиентов на новый техпроцесс.

Запуск 18A-P важен для стратегии Intel Foundry, с помощью которой компания пытается конкурировать на рынке контрактного производства чипов. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер ранее отмечал, что глава компании Лип-Бу Тан начал рассматривать 18A как потенциальное предложение для клиентов.

#intel #18a-p
Источник: reuters.com
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