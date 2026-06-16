Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Спутник впервые самостоятельно обнаружил объект с помощью ИИ
Обычно спутники лишь собирают информацию, передавая её OSINT-аналитикам
реклама

Спутник наблюдения Земли впервые смог самостоятельно найти нужные объекты без помощи OSINT-аналитиков. Эксперимент прошёл в апреле на аппарате YAM-9 компании Loft Orbital, которая использовала программу NASA Jet Propulsion Laboratory и ИИ-модель Google DeepMind Gemma 3. Об этом сообщает издание TechCrunch.Источник изображения: ChatGPTВ отличие от обычных сценариев, когда спутники собирают информацию и передают людям, чтобы те анализировали её, в этот раз аппарат самостоятельно осуществлял поиск запрашиваемых объектов прямиком на орбите. Исследователи могли задавать спутнику запросы обычным языком, например найти участки, где природная среда соседствует с застройкой, или определить инфраструктуру рядом с железнодорожными узлами.

Система сама анализировала снимки и выбирала подходящие области. Это важно, потому что спутники смогут быстрее отбирать полезные данные. Вместо передачи огромного массива снимков на Землю они смогут заранее фильтровать информацию и отправлять только самое нужное. Это может ускорить мониторинг стихийных бедствий, границ, транспортной инфраструктуры и других объектов. Технология также показывает, что ИИ можно запускать не только в дата-центрах, но и прямо в космосе, где нет большого количества вычислительных мощностей.

Пока речь идет о демонстрации технологии, а не о массовом применении. Однако в Loft Orbital считают, что в будущем такие спутники смогут работать как постоянная система наблюдения: следить за заданными районами, сообщая, если замечают что-то необычное.

#земля #спутники #osint
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти
Volga K50 и Volga K40 перед началом продаж выставили около салона Mercedes-Benz
Информатор сообщил о процессорах с увеличенным кэшем в составе семейства Intel Raptor Lake Next
Астрономы выдвинули теорию о возникновении новой Вселенной после затухания гигантской звезды
Биографический фильм «Майкл» собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Панк-рок группа Blink‑182 отметила 25‑летие альбома Take Off Your Pants and Jacket
Граждане Швейцарии предположительно проголосовали против ограничения численности населения до 10 млн
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Капитализация полупроводниковых компаний сократилась на $1,3 трлн за неделю
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD

Популярные статьи

10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter