Обычно спутники лишь собирают информацию, передавая её OSINT-аналитикам

Спутник наблюдения Земли впервые смог самостоятельно найти нужные объекты без помощи OSINT-аналитиков. Эксперимент прошёл в апреле на аппарате YAM-9 компании Loft Orbital, которая использовала программу NASA Jet Propulsion Laboratory и ИИ-модель Google DeepMind Gemma 3. Об этом сообщает издание TechCrunch. Источник изображения: ChatGPTВ отличие от обычных сценариев, когда спутники собирают информацию и передают людям, чтобы те анализировали её, в этот раз аппарат самостоятельно осуществлял поиск запрашиваемых объектов прямиком на орбите. Исследователи могли задавать спутнику запросы обычным языком, например найти участки, где природная среда соседствует с застройкой, или определить инфраструктуру рядом с железнодорожными узлами.

Система сама анализировала снимки и выбирала подходящие области. Это важно, потому что спутники смогут быстрее отбирать полезные данные. Вместо передачи огромного массива снимков на Землю они смогут заранее фильтровать информацию и отправлять только самое нужное. Это может ускорить мониторинг стихийных бедствий, границ, транспортной инфраструктуры и других объектов. Технология также показывает, что ИИ можно запускать не только в дата-центрах, но и прямо в космосе, где нет большого количества вычислительных мощностей.

Пока речь идет о демонстрации технологии, а не о массовом применении. Однако в Loft Orbital считают, что в будущем такие спутники смогут работать как постоянная система наблюдения: следить за заданными районами, сообщая, если замечают что-то необычное.