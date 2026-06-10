При этом официально компания обещала инвесторам сделать это не раньше 2028 года

Компания SpaceX планирует уже к концу 2027 года запустить первые демонстрационные системы для вычислений искусственного интеллекта (ИИ) на орбите. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источников, ознакомленных с планами компании. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ документах к IPO SpaceX указывала, что коммерческое развёртывание орбитальных дата-центров может начаться не раньше 2028 года. Однако на закрытых презентациях речь шла о более ранних тестах. Проект орбитальных ИИИ-вычислений стал одной из ключевых частей инвестиционной стратегии SpaceX. Компания утверждает, что именно она имеет наиболее реальный коммерческий путь к созданию масштабной вычислительной инфраструктуры в космосе.

SpaceX также запросила у регуляторов разрешение на запуск до 1 миллиона спутников-дата-центров, которые в перспективе могли бы обрабатывать большие объёмы данных за пределами Земли.

По словам источников Reuters, такой график может оставлять компании запас на случай задержек в разработке Starship или производстве спутников. Ключевым элементом этого проекта по-прежнему остаётся Starship – многоразовая ракета, которая должна снизить стоимость вывода тяжёлого оборудования на орбиту. Последняя пока не доказала способность к быстрому повторному использованию, поэтому развёртывание ИИ-дата-центров в конце 2027 года остаётся под вопросом.