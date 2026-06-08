Для этого США понадобится приобрести долю в ИИ-стартапах

Не так давно стало известно, что президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) обсуждает участие государства в капитале крупнейших компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ). В частности, его интересует приобретении доли в таких компаниях, как OpenAI и другие ИИ-стартапы. Источник изображения: Gemini AIТрамп упомянул, что государство может образовать из этих акций специальный публичный фонд, по мере роста которого дивиденды будут распределяться между американцами. Проще говоря, США инвестируют деньги граждан в ИИ, чтобы получать доходы от этих инвестиций и часть отдавать гражданам.

Пока сложно сказать, как будет устроен этот механизм и действительно ли американцы будут получать деньги из фонда. Это не первый раз, когда Трамп обещает американцам часть доходов от продажи энергоносителей или импортных пошлин, но в конечном итоге инициативы заканчивались отсутствием выплат. Впрочем, есть и реальные случаи, когда Белый дом реализовал такие инициативы, например, внедрив Trump Accounts со стартовым инвестиционным капиталом для детей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует встречи с представителями американской ИИ-индустрии уже на этой неделе